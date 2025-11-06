(UŽIVO) CRVENA ZVEZDA - LIL: Francuzi napadali, crveno-beli propustili bolju priliku

Fudbaleri Crvene zvezde u okviru 4. kola Lige Evrope dočekuju francuski Lil.

TOK MEČA:

44' Mateus brani šut Igamana

Francuzi su bili u novom naletu, a Igaman je uputio prvi šut u okvir gola Zvezde. Mateus je bio na pravom mestu.

39' Nova šansa za Lil

Ušetali su se gosti do peterca Zvezde, ali je Buadi izblokiran. Učena je spasao gol.

29' Verdong šutira preko gola

Još jedna prilika za goste. Verdong je šutirao iz slobodnog udarca iskosa sa desne strane, ali preko gola.

26' Nova šansa goste

Broholm se izborio za šansu, ušao je u šesnaesterac iskosa sa desne strane, ali je njegov šut prošao pored stative.

Lil ima kontrolu lopte

Sredinom prvog poluvremena statistika pokazuje da gosti imaju 67 odsto vremena loptu u svojim nogama.

21' Novi napad Lila

Francuzi su preuzeli inicijativu.

Posle odbitka lopte na nju je naleteo Bentaleb, ali je njegov šut sa oko 20-22 metra otišao daleko od gola.

18' Žuti karton za Radonjića

Nemanja Radonjić je na sredini tabele faulirao Verdonka i zbog toga zaradio javnu opomenu.

17' Prva velika prilika za goste

Dosta nonšalantno su se ponašali fudbaleri Zvezde u odbrani, Igaman je iskosa sa leve strane uleteo u kazneni prostor i lobovao istrčalog Mateusa, ali je lopta otišla pored gola.

14' Arnautović izblokiran

Ušao je Arnautović u kazneni prostor gostujuće ekipe, šutirao, ali je izblokiran za korner.

Velika gužva posle prekida u šesnaestercu, dva šuta su izblokirana, na kraju i faul u napadu.

4' Dve velike šanse za Zvezdu

U samo desetak sekundi Zvezda je propustila dve velike šanse.

Posle kornera prvo je šutirao Veljković sa 4-5 metara. Golman Ozer je odbio loptu, a Arnautović sa svega dva metra nije uspeo da je prosledi u mrežu.

3' Prvi korner za Zvezdu

Tiknizjan je izborio udarac sa ugla.

Počela je utakmica na stadionu "Rajko Mitić"

SASTAVI:

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Džon Bruks (Engleska)

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Radonjić, Handel, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević.

LIL: Ozer - Santos, Mandi, Mbemba, Veronk - Buadi, Bentoleb - Broholm, Mukau, Koreira - Igamane. Trener: Bruno Ženesio

