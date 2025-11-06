Đoković 'slomio' žilavog Portugalca u Atini: Ponovo tajbrejk u prvom setu, pa rutina za polufinale

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković plasirao se u polufinale ATP turnira u Atini nakon što je srušio portugalskog rivala Nuna Boržeša, koji se ruku na srce veoma dobro držao danas, a prvi set je čak uspeo da odvede u tajbrejk - 2:0 (7:6, 6:4).

Prvi set je bio veoma ujednačen i to nakon što je Novak relativno rano propustio jednu brejk loptu na servis Portugalca. Nakon toga je imao još dve kasnije tokom ovog perioda igre, a onda je umalo usledio šok u prelomnim momentima.

Tamo ga čeka pobednik meča između Markosa Đirona iz SAD i Janika Hanfmana iz Nemačke.

Autor: Iva Besarabić