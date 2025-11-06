AKTUELNO

FIFA OBJAVILA: Ovo su kandidati za nagradu za najboljeg fudbalera 2025. godine

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug AP ||

Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) saopštila je imena 11 nominovanih igrača za nagradu koja se dodeljuje najboljem fudbaleru u 2025. godini.

Među nominovanima su osvajač ovogodišnje Zlatne lopte - fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele, kao i kapiten francuske fudbalske reprezentacije i član Real Madrida Kilijan Mbape.

Na spisku kandidata nalaze se i fudbaleri Barselone Lamin Jamal, Pedri i Rafinja, Dembeleovi saigrači iz PSŽ-a Ašraf Hakimi, Nuno Mendeš i Vitinja, Kol Palmer iz Čelsija, kao i napadači Liverpula, odnosno Bajerna, Mohamed Salah i Hari Kejn.

U konkurenciji fudbalerki nominovano je 17 kandidatkinja, od čega po pet imaju Španija (aktuelne svetske prvakinje) i Engleska (dvostruke uzastopne prvakinje Evrope).

Među nominovanima za najboljeg trenera u muškoj konkurenciji nalaze se Luis Enrike, koji je sa PSŽ-om prošle sezone osvojio Ligu šampiona, a rivali su mu između ostalog Hansi Flik iz Barselone i Arne Slot iz Liverpula.

Za glavnog favorita u ženskoj konkurenciji važi selektorka Engleske Sarina Vigman.

Dodeliće se i nagrade za najbolje golmane u obe konkurencije, dok će nagrada Marta (za fudbalerke) i Puškaš (za fudbalere) biti uručene za najlepše golove godine.

Pobednici će biti odlučeni glasanjem navijača, predstavnika medija, kapitena i selektora reprezentacija, a glasački proces počinje danas i traje do 28. novembra.

Tačan datum dodele nagrada biće objavljen naknadno.

Autor: S.M.

