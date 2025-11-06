HAOS NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE! Milojević besno poručio: Šta je problem?! Dajem ostavku odmah! Neću da se besim...

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Lil 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige Evropa i ostvarili prvu pobedu ove sezone u tom takmičenju.

Zvezda je pobedila golom koji je Marko Arnautović postigao u 85. minutu iz jedanaesterca.

Međutim, konferencija za medije Vladana Milojevića posle velike pobede nije prošla u mirnom tonu. Naime, trener crveno-belih razočaran "teranjem iz kluba" imao je šta da poruči javnosti.

- Ne mogu ja. Priča se o mom statusu, većina je za to da ja odem iz kluba. Ja ću otići, nemam problem s tim. Ako narod smatra da sam neko ko ne može Zvezdi da pruži, da se ne pravimo "toše" svi ste to pisali, smenjivali ste me, vređali ste me. Vređana je moja porodica. Čoveka koji nikad ništa tražio nije, da li sam ja selektor, da li nisam. Da li sam ovakav, da li sam onakav. Budem li otišao danas, sutra, mislim da sam nešto dao ovoj Crvenoj zvezdi, zato sam ponosan. Nešto, malo, nije ni bitno.

- Ko bude došao, neka daje ono što treba da da. Sa druge strane, postavljate mi pitanje vi koji ste isto, smenjivali ste me i vi. Da ne bude da niste. Budite malo iskreni ili je to samo neka igra i tako dalje, i tako dalje. Ne bih više o tome. Mislim da sam iskusan, prošao sam to. nemam nikakav problem. Opet sam rekao, decembar je brzo.

Taj trenutak možete pogledati na 17.30 minuta.

Autor: Iva Besarabić