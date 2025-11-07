AKTUELNO

Fudbal

MIHINA UDOVICA PISALA ČUVENOM KOŠARKAŠU KOJI JE BIO NA IVICI SMRTI! Lekari ga otpisali, probudio se iz kome i otkrio detalje! Arijana mu poslala poruku! (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Supruga pokojnog Siniše Mihajlovića poslala je poruku podrške čuvenom italijanskom košarkašu koji boluje od leukemije

Dramatična ispovest slavnog italijanskog košakaša, Akilea Polonare, dirnula je Arijanu Mihajlović.

U oktobru 2023. godine reprezentativcu Italije je dijagnostifikovan rak testisa, uspeo je da pobedi bolest i vrati se na teren, nažalost, samo dve godine kasnije život mu je zadao novi udarac.

U junu ove godine slavni košarkaš je otkrio da boluje od mijeloidne leukemije.

Hrabri košarkaš koji je već jednom pobedio tešku bolest, i sada pokazuje istu odlučnost i snagu u nastojanju da i iz ove, još teže bitke, izađe kao pobednik.

Polonara je otkrio da je nedavno bio na ivici smrti.

Nakon uspešne transplantacije koštane srži njegov stanje se iznenada pogoršalo, pao je u komu i lekari su mu davali samo 10 odsto šansi da preživi.

"Kada su mu uklonili centralni venski kateter, pozlilo mu je. Onesvestio se. Stvorio se krvni ugrušak. Mozak mu je ostao bez kiseonika" otkrila je njegova supruga Erika.

"Rekli su mi da postoji 90 odsto šanse da ću umreti. Ne sećam se mnogo čega. Uglavnom je bilo kao da sam spavao. Bilo je teško. Dali su mi malo nade i ja sam čvrsto verovao", otkrio je Italijan koji je 10 proveo u komi.

Uspešno je prošao kroz najtežu fazu oporavka, ali je pred njim još dug put, a podrška u utakmici života stiže sa svih strana.

Nakon njegove emotivne objave na društvenim mrežama oglasila se supruga pokojnog Siniše Mihajlovića, koji je pre tri godine izgubio bitku sa leukemijom.

"Hajde, Akile... U našim si srcima", napisala je Arijana na Instagramu.


Podsetimo, košarkaš je u julu otkrio da ga je porodica Siniše Mihajlovića kontaktirala čim se u javnosti pojavila vest da boluje od ove opake bolesti.

"Odmah su me kontaktirali njegova supruga Arijana i deca, iako se nismo poznavali. Objasnili su mi da je Sinišina leukemija bila veoma specifična. Pre neki dan smo se i prvi put videli - obavili smo video-poziv, ona i sa deca zajedno. Neverovatno topli i brižni ljudi" otkrio je letos Polonara.

Autor: D.Bošković

#Poruka

#andrijana mihajlovic

#ivica smrti

#kosarkas

#lekari

#sinisa mihajlovic

POVEZANE VESTI

Domaći

UDOVICA SINIŠE MIHAJLOVIĆA POZIRALA U KUPAĆEM: Lepa Arijana pokazala izvajanu figuru! (FOTO)

Fudbal

'SVI STE JAKO DOBRI U TOME DA SUDITE' Mihina udovica BESNA KAO NIKADA PRE! Reči Arijane Mihajlović odjekuju svetom: Nikad ne znate šta se krije iza os

Fudbal

MIHINA UDOVICA KROZ SUZE OPISALA NJEGOVE POSLEDNJE SATE: Nakon ovih reči je preminuo! Cela porodica je bila uz njega

Fudbal

MIHA BI DANAS SLAVIO 55. ROĐENDAN! Reči njegove supruge TERAJU SUZE NA OČI: SVAKI PUT DOK HODAM, OSEĆAM...

Domaći

Moji dragulji: Arijana Mihajlović puca od ponosa, objavila sliku dece, a sinovi su joj OZBILJNI FRAJERI (FOTO)

Domaći

Ne zna se u koga pre gledati: Udovica Siniše Mihajlovića pozirala u kupaćem pored sinova, pripadnice lepšeg pola se zalepile za njene naslednike (FOTO