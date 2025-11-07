MIHINA UDOVICA PISALA ČUVENOM KOŠARKAŠU KOJI JE BIO NA IVICI SMRTI! Lekari ga otpisali, probudio se iz kome i otkrio detalje! Arijana mu poslala poruku! (FOTO)

Supruga pokojnog Siniše Mihajlovića poslala je poruku podrške čuvenom italijanskom košarkašu koji boluje od leukemije

Dramatična ispovest slavnog italijanskog košakaša, Akilea Polonare, dirnula je Arijanu Mihajlović.

U oktobru 2023. godine reprezentativcu Italije je dijagnostifikovan rak testisa, uspeo je da pobedi bolest i vrati se na teren, nažalost, samo dve godine kasnije život mu je zadao novi udarac.

U junu ove godine slavni košarkaš je otkrio da boluje od mijeloidne leukemije.

Hrabri košarkaš koji je već jednom pobedio tešku bolest, i sada pokazuje istu odlučnost i snagu u nastojanju da i iz ove, još teže bitke, izađe kao pobednik.

Polonara je otkrio da je nedavno bio na ivici smrti.

Nakon uspešne transplantacije koštane srži njegov stanje se iznenada pogoršalo, pao je u komu i lekari su mu davali samo 10 odsto šansi da preživi.

"Kada su mu uklonili centralni venski kateter, pozlilo mu je. Onesvestio se. Stvorio se krvni ugrušak. Mozak mu je ostao bez kiseonika" otkrila je njegova supruga Erika.

"Rekli su mi da postoji 90 odsto šanse da ću umreti. Ne sećam se mnogo čega. Uglavnom je bilo kao da sam spavao. Bilo je teško. Dali su mi malo nade i ja sam čvrsto verovao", otkrio je Italijan koji je 10 proveo u komi.

Uspešno je prošao kroz najtežu fazu oporavka, ali je pred njim još dug put, a podrška u utakmici života stiže sa svih strana.

Nakon njegove emotivne objave na društvenim mrežama oglasila se supruga pokojnog Siniše Mihajlovića, koji je pre tri godine izgubio bitku sa leukemijom.

"Hajde, Akile... U našim si srcima", napisala je Arijana na Instagramu.



Podsetimo, košarkaš je u julu otkrio da ga je porodica Siniše Mihajlovića kontaktirala čim se u javnosti pojavila vest da boluje od ove opake bolesti.

"Odmah su me kontaktirali njegova supruga Arijana i deca, iako se nismo poznavali. Objasnili su mi da je Sinišina leukemija bila veoma specifična. Pre neki dan smo se i prvi put videli - obavili smo video-poziv, ona i sa deca zajedno. Neverovatno topli i brižni ljudi" otkrio je letos Polonara.



Autor: D.Bošković