RONALDO KONAČNO OTKRIO ZAŠTO NIJE DOŠAO NA SAHRANU ŽOTE! Mnogima će sada biti krivo što su ga onako pljuvali!

Zbog odluke da ne dođe na sahranu saigrača iz reprezentacije, Ronaldo je bio na žestokom udaru kritika.

Najbolji portugalski fudbaler svih vremena, Kristijano Ronaldo, prvi put je javno otkrio zašto nije prisustvovao sahrani saigrača iz reprezentacije Dioga Žote, koji je tragično preminuo u saobraćajnoj nesreći početkom jula ove godine.

Podsetimo, Žota i njegov mlađi brat Andre Silva poginuli su 3. jula u ranim jutarnjim satima u blizini Zamore u Španiji, kada je njihov automobil sleteo sa puta prilikom preticanja i zapalio se.

Žota je sahranjen portugalskom Gondomaru, a na večni počinak ispratili su ga članovi porodice, brojni prijatelji i saigrači iz Liverpula i reprezentacije Portugala. Sahrani nije prisustvovao kapiten reprezentacije Kristijano Ronaldo, što je izazvalo brojne osude javnosti.

U intervjuu sa britanskim novinarom Pirsom Morganom Ronaldo je prvi put javno otkrio zašto nije došao na sahranu.

"Ljudi me stalno kritikuju, ali ne brinem o tome. Kada znaš da ti je savest čista, ne obazireš se na te priče", počeo je Ronaldo.

"Nakon što mi je otac umro, nikada više nisam bio na groblju. Znate me i znate moju reputaciju, gde god da odem to je cirkus. Nisam išao, jer da jesam, pažnja bi bila usmerena na mene, a ja to nisam želeo", rekao je Ronaldo.

Smatra da je ispravno postupio.

"Osećao sam se dobro zbog svoje odluke. Ne moram da budem u prvom redu da bi me ljudi videli. Planirao sam stvari, razmišljao sam o njegovoj porodici. Ne moram da budem pred kamerama, radim to iza kulisa, osećam se bolje zbog toga".



Podsetimo, njegov sestra Katia Aveiro, letos je javno podržala Ronalda i pokušala da objasni ljudima njegovu odluku.

"Kada nam je otac preminuo, nismo mogli da napustimo kapelu zbog kamera i posmatrača. Ne mogu da zamislim kako bi bilo sada, s obzirom na pažnju koju Kristijano privlači. Sramotno je što se ljudi više fokusiraju na njegovo odsustvo, nego na stvarnu bol porodice koju je gubitak rastrgao".

Ronaldo je u razgovoru sa Morganom otkrio i kako se osećao kada je saznao da je Žota izgubio život.

"Bio sam na odmoru sa Georginom. Tog jutra sam bio u teretani kada su mi poslali poruke, nisam mogao da verujem. Mnogo sam plakao. Ona to može da potvrdi. To je bio jako težak trenutak, za zemlju, porodicu, prijatelje, saigrače. Katastrofa. Veoma tužne vesti."

"Diogo je bio jedan od nas. Veoma dobar momak, tih, dobar igrač kao što znate. Zaista sam srećan što sam ga poznavao i što sam mogao da podelim sa njim neke sjajne trenutke. Bilo je tužno. Imao sam priliku da razgovaram sa njegovom porodicom i pružim podršku", dodao je Kristijano.

Autor: D.Bošković