'JOKIĆ JE MNOGIMA ZARADIO NOVAC' Bivši košarkaš Denvera otkrio nepoznate detalje: Nije znao engleski, ubijao nas je! Odmah sam pozvao brata!

Mnogo pre nego što je Džoker postao najbolji igrač u ligi i NBA šampion, jedan bivši saigrač prepoznao je da Srbin poseduje neverovatan potencijal.

Kada je 2014. godine izabran u drugoj rundi NBA drafta sa 41. pozicije, niko ni u najluđim snovima nije mogao da zamisli da će Nikola Jokić postati najbolji trostruki MVP, šampion NBA lige i jedan od najboljih igrača u istoriji košarke.

Jedan od retkih koji su pre više od deceniju prepoznali neverovatan potencijal koji Nikola poseduje bio je njegov bivši saigrač Emanuel Mudiaj, američki košarkaš poreklom iz Demokratske Republike Kongo, koji je godinu dana nakon Jokića stigao u redove Denvera.

Još u svojim srednjoškolskim danima Mudiaj se uverio koliko je "Džoker" poseban.

"Verovatno jedan od najboljih saigrača koje sam ikada imao, i ne kažem to olako. Igrali smo na "Nike Hoop Summitu" zajedno, i moj tim je bio lud, ali Jokić ga je ubijao".

"Zvao sam ga "Bejbi Dirk" u to vreme, tokom te nedelje. On nije znao da priča engleski, jedva. Pozvao sam braću i rekao im: 'Našao sam sledećeg Dirka. Bićete iznenađeni, ali kažem vam, on će biti sledeći Dirk'", dodao je bivši košarkaš Denvera.

Jokić je draftovan od strane Nagetsa kao 41. pik 2014. godine, a Mudiaj je naredne godine stigao u Kolorado kao 7. pik na draftu. Proveli su tri sezone zajedno, pre nego što je Mudiaj trejdovan u Njujork.

"Imali smo talentovane igrače, ali Nikola... Jednom smo imali sastanak, igrači su rekli igraćemo preko Nikole, tako ćemo igrati. I tako je sve počelo. Kada sam ja igrao tri godine sa njim nije bio Ol star. Posle toga je 'poludeo'. Imao je nekoliko tripl-dablova kada sam ja bio tu. Kada dobije loptu, tu je bio i Mejson Plamli koji je to isto znao, ali on... Svi su bili 'u fazonu', to je to. Znali smo da će dodati, trčiš i gledaš ga, kao kvoterbek je. On je mnogim ljudima zaradio novac. On je kao Džejson Kid na centru", poručio je bivši NBA as.

Mudiaj je u srednjoškolskim danima važio za jednog od najvećih talenata, spekulisalo se da bio mogao biti i prvi pik na draftu, ali je na kraju izabran sa sedme pozicije. Na nešto lošiji plasman uticala je njegova odluka da ne ide na koledž. Naime, nakon srednje škole odbio je ponude brojnih koledža i odlučio da uđe u profesionalne vode. Potpisao je jednogodišnji ugovor sa Guangdongom iz Kine vredan 1.200.000 dolara. Nažalost velika očekivanja u NBA nije ispunio. Nakon tri blede sezone u Denveru prešao je u Nikse, a nakon toga je igrao za Jutu, Kingse, Žalgiris, Vulvse i timove iz Portorika.

Autor: D.Bošković