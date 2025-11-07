Matijas Lesor dobio loše vesti: Pregled magnetnom rezonancom nije bio onakav kakav je PAO očekivao

Centar Panatinaikosa, Matijas Lesor, moraće još da sačeka na povratak na teren, pošto poslednji pregled magnetnom rezonancom nije dao željene rezultate.



PAO je bez svog najboljeg centra već 11 meseci, kada je reprezentativac Francuske doživeo prelom noge u jednom od najznemirujućih prizora viđenim na košarkaškom terenu u poslednje vreme.

Iako je najavljivano da bi Lesor mogao da se vrati znatno brže, čak i pred kraj prošle sezone i da bude na Fajnal foru, to se nije dogodilo. Oporavak se odužio i sada je i dalje nepoznato kada bi Lesor mogao ponovo na teren.



On je operisan još u decembru, krajem godine je produžio ugovor na još tri godine, ali navijači ga posle toga čekaju skoro punih godinu dana.

Matijas je uz ekipu, obavljao je i treninge, ali noga očigledno i dalje nije u dobrom stanju i datim povratka na teren se još ne zna.

Nedavno je Lesor putovao sa Panatinaikosom u Beograd, gde je u Areni gledao meč protiv Zvezde, gde su ga navijači crveno-belih izvređali. On je sve to pratio sa osmehom na licu, ali posle pregleda koji su kasnije objavljeni raspoloženje mu se sigurno pokvarilo.

Panatinaikos inače ima ozbiljne probleme sa povređenim centrima, jer je i Rašon Holms takođe povređen, kao i Omer Jurceven, pa zato i ne čudi što su Zeleni odlučili da angažuju Keneta Farida.



Panatinaikos je trenutno na osmom mestu na tabeli Evrolige sa pet pobeda i četiri poraza.

Autor: D.Bošković