Ovo su svi čekali: Poznato da li Milutinov i Furnije igraju protiv Partizana

Povratkom Milutinova i Furnijea, Barcokas će na raspolaganju imati praktično ceo sastav, s obzirom na to da je jedini izuzetak Kinan Evans. Američki bek nastavlja sa finalnom fazom oporavka i Barcokas ga pažljivo uvodi u ritam, a njegov debi za Olimpijakos se i dalje očekuje u nedelju, u meču grčkog prvenstva.

Nikola Milutinov se nedavno vratio treninzima, pa je njegov nastup bio očekivan, navodi Eurohoops. Sa druge strane, Evan Furnije je propustio dva uzastopna treninga, ali je uspeo u potpunosti da se oporavi od simptoma gripa i uvršten je u sastav od 12 igrača.

Na konferenciji za medije pred ovu utakmicu, o njihovom statusu govorio je upravo trener grčkog tima Jorgos Barcokas, koji je tada istakao da njih dvojica, uz Tajsona Varda, nisu trenirali.

- Tajson Vard je bio odsutan jedan dan zbog bolesti, ali se vratio juče. Furnije nije trenirao juče jer je bio bolestan. Došao je danas, ali neće trenirati, ali se nadamo da će biti u misiji. Milutinov je takođe bio bolestan. Svi su dobili temperaturu. Milutinov je danas trenirao, i verujem da će igrati i sutra. Imamo nekih problema, ali sam optimista da ćemo ih prevazići i da će sutra svi biti dostupni ekipi da se bore - rekao je Barcokas.

Traži se prekid crnog niza

Partizan u Grčku stiže nakon niza od tri vezana poraza u Evroligi, a dodatni udarac samopouzdanju zadao je nedavni neuspeh protiv Dubaija u ABA ligi.

Crno-beli su ranije poraženi od Barselone, Hapoela iz Tel Aviva i Pariza, dok su neposredno pre duela sa francuskim timom, bili bolji od Baskonije.

Iako Pirej nije idealno mesto za traženje izlaska iz rezultatske krize, Obradovićevi puleni se sigurno neće predati. Sa druge strane, Olimpijakos u ovaj meč ulazi kao favorit, a sve nakon što su u 8. kolu Evrolige savladali Hapoel iz Tel Aviva.

Autor: D.Bošković