BEZ VEĆE DRAME! Đoković u finalu Atine: Novak će igrati za 101. titulu u karijeri

Sila zvana Novak Đoković! Najbolji svih vremena će imati priliku da se okiti trofejom u Atini pošto je u polufinalu turnira bez mnogo problema savladao Janika Hanfmana iz Nemačke - 6:3, 6:4. Sada je na samo jedan meč od broja 101 u osvojenim ATP titulama.

Ovo će biti treće finale Novaka u ovoj godini. Izgubio je u Majamiju od Jakuba Menšika, a onda je osvojio trofej u Ženevi koji mu je bio baš taj jubilarni za tri cifre. Sada će u Atini imati priliku da se na samo dva pehara približi Rodžeru Federeru koji je drugi na večnoj listi iza Džimija Konorsa.

Da bi kompletirao svoju avanturu u glavnom gradu Atine, moraće da savlada Lorenca Musetija ili Sebastijana Kordu koji će nešto kasnije izaći na teren OAKA arene.

Protiv Hanfmana je već imao uzorak od pre mesec dana kada su igrali u Šangaju, tako da je vrlo lako Novakov tim mogao da odradi skauting protivnika.

U prvom setu je jedan gem polomio nadu Nemca, a u drugom je morao Srbin da se vraća iz minusa brejka i zaključava priču nešto dužim putem.

U četvrtom gemu je nemački predstavnik uspeo da se spase, da se ne spusti odmah niz tobogan, ali je već u narednom svom servis gemu propatio i pustio Đokovića da ode na 4:2.

Spasao je dve od tri brejk lopte, ali onu poslednju nije uspeo.

Kao da je Đoković namirisao da od tog momenta nema drugog pravca u setu, pa je došao na pola puta do finala Atine.

Protivniku nije dozvolio ni izjednačenje na svom servis gem, ali je zato u drugom setu bio pod mnogo većom paljbom Hanfmana koji je opustio ruku i krenuno mnogo agresivnije.

To mu je i donelo brejk i 3:1 u gemovima, ali nije dozvolio Đoković da se odvoji protivnik, da se ponada da bi mogao da zakomplikuje stvari kao u Šangaju.

Sustigao ga je ribrejkom do 3:3, a onda ponovo oduzeo servis i stekao krucijalnu prednost sa kojom je pružio korak ka trećem finalu ove godine.

Nema stajanja za najboljeg svih vremena, jer istorija se pravi iz dana u dan.

Autor: Iva Besarabić