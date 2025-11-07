TRAGEDIJA PARTIZANA U PIREJU: Crno-beli imali sve, pa prokockali pobedu protiv Olimpijakosa

I pored toga što su u ovu utakmicu osim bez Karlika Džonsa, košarkaši Partizana ušli i bez Džabarija Parkera i Vanje Marinkovića, definitivno su odigrali dobru partiju u Pireju, gde su na kraju ipak poraženi od Olimpijakosa rezultatom 80:71.

Meč je odlučen u poslednjih nekoliko minuta kada su domaćini napravili veliki preokret.

U narednom kolu Partizan dočekuje Monako, a Olimpijakos dočekuje lidera Žalgiris.

Kuriozitet meča je odnos slobodnih bacanja. Olimpijakos je izveo 31 slobodno bacanje, a Partizan samo pet. Domaćin je u poslednjih pet minuta utakmice izveo čak 11 slobodnih bacanja.

TOK UTAKMICE:

40' Sporna lopta na 49.3 sekunde pre kraja. Lopta je inicijalno dodeljena Partizanu, Olimpijakos je tražio čelendž.

39' Milutinov je fauliran 1:59 pre kraja. Milton je dobio četvrti faul. Milutinov je pogodio oba za izjednačenje - 71:71.

Vašington je pogrešio, a Mekisik zakucao u kontri - 73:71. Ovo je 21. promena u vođstvu.

Tajm-aut za Obradovića, do kraja je 1:38. Promašili su crno-beli napad, Milutinov je udario bokladu Miltonu.

Dorsi je fauliran 1:08 pre kraja. Partizan je odavno izašao iz bonusa. Dorsi je promašio prvo, a pogodio drugo - 74:71.

38' Tomas Vokap pogađa svoju treću trojku, vodi Olimpijakos posle duže vremena - 69:68.

Sterling Braun iz ugla pogađa trojku - 69:71. Prethodno je osvojio loptu u kontri Olimpijakosa.

37' Fernando na genijalan pas Kalatesa postiže deveti poen - 64:68.

Vezenkov je fauliran. Nova svađa Obradovića i sudije Lotermozera. Vezenkov je siguran - 66:68.

36' Dorsi je fauliran, Obradović je ušao u raspavu sa sudijom Lotermozerom jer je smatrao da je bila blokada.

Nerešeno je 64:64.

Obradović je zatražio čelendž posle jedne odluke sudija i bio je uspešan. Bruno Fernando će dobiti dva bacanja. Pogodio je prvo, odmah i drugo - 64:66.

Olimpijakos je izveo 21. slobodno bacanje, a Partizan pet.

35' Donte Hol smanjuje - 62:64.

Da li je moguće da Partizan promašuje ovoliko zicera?

34' Milton prodorom donosi bitne poene Partizanu - 60:64.

33' Donte Hol zakucava za 58:62.

Tajm-aut za Obradovića

32' Dvejn Vašington pogađa za plus osam - 54:62.

Tajm-aut za Barcokasa.

Vašington je izgubio loptu, a Kalates napravio četvrtu ličnu grešku.

Nilikina posle ofanzivnog skoka pogađa - 56:62.

31' Partizan je sva četiri mala faula u trećoj četvrtini napravio pri šutu, a u istom ritmu je nastavio i u poslednjoj četvrtini.

Mekisik smanjuje, polovičan je - 54:58.

Tajrik Džons poentira, njegov 17. poen - 54:60.

Počela je četvrta četvrtina

30' Vokap smanjuje - 53:56. Njegov 12. poen.

Partizan je promašio dva zicera i jedan napad 3na1.

Vašington pogađa za 53:58.

Partizan je prvi put ove sezone dobio treću četvrtinu - 15:19.

29' Neverovatno, ali Partizan je sva četiri mala faula napravio na šutu.

Hol je promašio prvo, ali pogodio drugo bacanje - 51:54.

Tajrik Džons pogađa preko Vezenkova - 51:56.

28' Hol sa penala smanjuje na 50:54.

27' Sjajna kombinacija Milotn - Fernando. Centar Partizana poentira pod faulom - 48:53. Pogodio je i dodatno bacanje - 48:54.

Sjajni Kalates uneo je sa svojih 35 godina energiju u igri Partizana. Crno-beli imaju po devet osvojenih i izgubljenih lopti. Olimpijakos 3 osvojene i 14 izgubljenih.

26' Vašington stiže do 16. poena - 46:51.

Milutinov poentira - 48:51. Šesti poen srpskog reprezentativca.

25' Vard pogađa pod faulom. Pogodio je i dodatno bacanje - 46:49. Vašington je zaradio treću ličnu grešku.

24' Vezenkov sa enala smanjuje na 43:47.

Tajrik Džons stiže do 13. poena - 43:49.

23' Vašington stiže do 14. poena - 41:45. Partizan je ponovo na najvećih plus četiri.

Milton u kontri donosi najvećih plus šest za crno-bele - 41:47. Usledila je kontra posle sjajne odbrane i tajm-aut za Barcokasa.

22' Braun postiže poene sa poludistance, njegov četvrti ukupno - 41:43.

21' Dorsi pogađa trojku na startu drugog poluvremena - 41:39.

Milton pogađa za dva, njegov šesti poen - 41:41.

Počela je treća četvrtina

Promaja ispod koša Partizana

Zvuči neverovatno, ali je Olimpijakos u prvih 20 minuta upisao čak osam ofanzivnih skokova. Crveno-beli imaju ukupno 19 skokova, četiri više od Partizana, koji ima samo tri ofanzivna.

Domaćin je pogodio pet od 12 za tri poena, a Partizan četiri od 12.

Crno-beli imaju tri izgubljene lopte manje (5 - 8), a vidi se da Nik Kalates polako preuzima konce ekipe u svoje ruke.

Vašington i Tajrik Džons predvode crno-bele

Dvejn Vašington sa 12 poena i Tajrik Džons sa 11 poena su najefikasniji u timu Partizana.

Pet poena je upisao Bonga, a četiri Milton.

Kod domaćina jedini dvocifreni je Tomas Vokap sa 10 poena. Vezenkov je postigao sedam poena, a Nilikina pet.

20' Tajrik Džons vraća vođstvo Partizanu - 36:37.

Dorsi pogađa - 38:37.

Opet Tajrik, njegov 11. poen poen - 38:39.

Fernando tražio medicinsku pomoć

Još jedan peh po crno-bele.

Bruno Fernando je prilikom jednog skoka nezgodno pao. Na klupi mu se ukazuje pomoć, u pitanju je rame.

19' Mekisik smanjuje na 34:35.

Vezenkov posle ofanzivnog skoka pogađa - 36:35. Olimpijakos ima čak osam ofanzivnih skokova do sada.

18' Vašington iz step-beka postiže svoj 12. poen - 31:35.

Mekisik pogađa 1/2 sa penala - 32:35.

17' Tajrik Džons na pas Kalatesa za 31:33. Serija crno-belih 8:0.

16' Milton posle osvojene lopte seče seriju Olimpijakosa - 31:27.

Tajrik Džons "čisti" promašaj Miltona - 31:29.

Tajrik Džons ukucava promašaj Bonge - 31:31.

15' Furnije pogađa za tri - 31:25. Peta trojka Olimpijakosa iz devet pokušaja. Serija domaće ekipe 8:0.

14' Nilikina stiže do petog poena - 28:25.

13' Milton je pogodio u kontri za vođstvo Partizana - 23:25.

Piters je fauliran u šutu za tri poena. Pogodio je sva tri - 26:25.

12' Nilikina pogađa trojku posle odbitka - 23:22.

Tajrik Džons je fauliran, pogodio je jedno od dva - 23:23.

11' Fernando se upisao u strelce - 20:22.

Počela je druga četvrtina

10' Nije bilo poena u poslednjem minutu prve četvrtine.

9' Vašington pogađa svoju drugu trojku, njegov deseti poen - 20:20.

8' Milutinov pogađa pod faulom - 20:17. Promašio je bacanje.

7' Osetkovski pogađa za tri - 14:17. Po tri trojke obe ekipe.

Vokap upisuje osmi poen - 16:17.

Vokap je nezaustavljiv, upisao je svoj deseti poen - 18:17.

6' Vokap pogađa svoju drugu trojku - 13:12.

Braun sa poludistance upisuje svoje prve poene - 13:14.

Vard sa penala izjednačuje na 14:14.

5' Vašington u "ofsajdu" zakucava za prvo vođstvo Partizana - 7:9.

Vokap trojkom vraća prednost domaćem timu - 10:9.

Bonga vraća trojku - 10:12.

4' Vašington postiže prvu trojku za Partizan - 7:7.

3' Vašington je precizan - 5:4. Milutinov sa linije penala se upisuje u strelce - 7:4.

2' Bonga pogađa prve poene za Partizan - 5:2.

1' Vezenkov je poenima otvorio utakmicu - 2:0.

Vezenkov pogađa prvu trojku - 5:0.

Počela je utakmica

Startne petorke

Olimpijakos: Vokap, Dorsi, Vard, Vezenkov, Milutinov.

Partizan: Kalates, Vašington, Braun, Bonga, Osetkovski

Autor: Iva Besarabić