Srbin razneo Golden Stejt: Jokić igrao 28 minuta, a napravio haos!

Nikola Jokić ponovo je briljirao! U okviru NBA kupa, Denver Nagetsi su demolirali Golden Stejt Voriorse rezultatom 129:104 i tako im se osvetili za poraz sa starta sezone.

Srpski centar bio je nezaustavljiv — meč je završio sa 26 poena, devet skokova i devet asistencija, a na terenu je proveo svega 28 minuta. Četvrtu četvrtinu nije ni igrao, jer je posao već bio završen.

Utakmica je praktično rešena već u prvoj četvrtini, kada je Denver iskoristio slabiju rotaciju Golden Stejta i poveo sa 32:21. Ratnici su pokušali da se vrate serijom 10:0 na startu druge deonice, ali je to bio samo kratki bljesak — Nagetsi su brzo uzvratili i na poluvreme otišli sa +17 (66:49).

Treća četvrtina bila je nastavak dominacije Denvera, koji je pred poslednji period vodio sa 99:77. U završnici, trener Dejvid Adelman odmarao je glavne igrače, uključujući Jokića, dok je Golden Stejt uspeo da odigra egal deonicu (30:27).

Pored Jokića, istakli su se Džamal Marej sa 23 poena, Eron Gordon sa 18, Valančijunas sa 16, i Kris Braun sa 12 poena. Kod Golden Stejta najefikasniji su bili Batler sa 16, Grin i Post sa po 14 poena.

U Grupi C NBA kupa, pored Denvera i Golden Stejta, nalaze se još San Antonio Sparsi, koji su savladali Hjuston Roketse sa 121:110, i Portland Trejlblejzersi, koji već imaju jednu pobedu — upravo protiv Denvera.

