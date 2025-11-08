VERA I LEONID ZA NOVE RADOSTI ŠAHOVSKE SRBIJE

Šahovska boginja Kaisa danas je šahovskoj Srbiji vratila ono što smo u oktobru mesecu smatrali izgubljenim. Naime, u kazahstanskom Almatiju i albanskom Draču Leonid Ivanović i Vera Vujović nesretnim raspletom na svetskim prvenstvima do 10 i 14 godina, osvojili su četvrta mesta i svi ljubitelji šaha u Srbiji bili su u isto vreme i ponosni, ali i tužni, jer su igrom i pristupom zaslužili medalje.

Međutim, mladi očigledno i takve sportske drame doživljavaju kao kao deo igre i deo sporta, pa nam je upravo ovo dvoje šahista priredilo veliku radost.



Vera Vujović je u poslednjem kolu velikom upornošću i veštim manevrima nadigrala Slovenku Anju Berber u 9. Kolu grupe do 14 godina na Prvenstvu Evrope za mlade u Budvi. S obzirom da je njena glavna konkurentkinja iz Poljske remizirala sa svojom sunarodnicom, odmah se znalo – evropsko zlato ne menja vlasnicu!



Time se Vera, kao deseta po redu, svrstala u red šahovskih velikanki, koje su u 35-godišnjoj istoriji ovog takmičenja uspele da u istoj kategoriju odbrane krunu.



Leonid Ivanović nadigrao je uverljivo do tada vodećeg Luku Protopopeskua iz Francuske i na kraju ušao u deobu od 1 – 3. Mesta. Ipak, rani poraz na turniru koštao ga je boljih koeficijenata, pa je njegov današnji rival ipak osvojio zlatnu medalju, a Leonidu je posle srebra na svetskom školskom prvenstvu i 4. Mesta na svetskom prvenstvu, sada pripala bronza.



Ovo je prvi put da samostalna Srbija osvoji dve medalje na evropskom prvenstvu (2006. Godine to je uspelo Mariji Rakić i Andrei Vince, ali su još uvek nastupale za Srbiju i Crnu Goru).



Priča o dobrom nastupu mladih šahista iz Srbije ovde se ne završava. Na žalost, Oksana Ribinceva i Novak Dumbelović porazima na kraju turnira pokvarili su donekle odličan utisak, a Aleksa Ilčić sa 6 poena i osvojenim 13. Mestom pokazao je svoj raskošan talenat.

