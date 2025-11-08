AKTUELNO

Ostali sportovi

VERA I LEONID ZA NOVE RADOSTI ŠAHOVSKE SRBIJE

Izvor: Pink.rs, Foto: Šahovski savez Srbije ||

Šahovska boginja Kaisa danas je šahovskoj Srbiji vratila ono što smo u oktobru mesecu smatrali izgubljenim. Naime, u kazahstanskom Almatiju i albanskom Draču Leonid Ivanović i Vera Vujović nesretnim raspletom na svetskim prvenstvima do 10 i 14 godina, osvojili su četvrta mesta i svi ljubitelji šaha u Srbiji bili su u isto vreme i ponosni, ali i tužni, jer su igrom i pristupom zaslužili medalje.

Međutim, mladi očigledno i takve sportske drame doživljavaju kao kao deo igre i deo sporta, pa nam je upravo ovo dvoje šahista priredilo veliku radost.

Foto: Šahovski savez Srbije


Vera Vujović je u poslednjem kolu velikom upornošću i veštim manevrima nadigrala Slovenku Anju Berber u 9. Kolu grupe do 14 godina na Prvenstvu Evrope za mlade u Budvi. S obzirom da je njena glavna konkurentkinja iz Poljske remizirala sa svojom sunarodnicom, odmah se znalo – evropsko zlato ne menja vlasnicu!

Foto: Šahovski savez Srbije


Time se Vera, kao deseta po redu, svrstala u red šahovskih velikanki, koje su u 35-godišnjoj istoriji ovog takmičenja uspele da u istoj kategoriju odbrane krunu.

Foto: Šahovski savez Srbije


Leonid Ivanović nadigrao je uverljivo do tada vodećeg Luku Protopopeskua iz Francuske i na kraju ušao u deobu od 1 – 3. Mesta. Ipak, rani poraz na turniru koštao ga je boljih koeficijenata, pa je njegov današnji rival ipak osvojio zlatnu medalju, a Leonidu je posle srebra na svetskom školskom prvenstvu i 4. Mesta na svetskom prvenstvu, sada pripala bronza.


Ovo je prvi put da samostalna Srbija osvoji dve medalje na evropskom prvenstvu (2006. Godine to je uspelo Mariji Rakić i Andrei Vince, ali su još uvek nastupale za Srbiju i Crnu Goru).

Foto: Šahovski savez Srbije


Priča o dobrom nastupu mladih šahista iz Srbije ovde se ne završava. Na žalost, Oksana Ribinceva i Novak Dumbelović porazima na kraju turnira pokvarili su donekle odličan utisak, a Aleksa Ilčić sa 6 poena i osvojenim 13. Mestom pokazao je svoj raskošan talenat.

Autor: S.M.

#Srbija

#Uspeh

#deca

#Šah

POVEZANE VESTI

Društvo

Danas stiže KIŠA u OVE krajeve Srbije: Evo gde se poslepodne očekuju pljuskovi sa grmljavinom

Društvo

UMALO DA IZBIJE SKANDAL NA SVADBI KOD LOZNICE - Gost kasnio na venčanje, prišao kutiji sa parama, a onda je nastao haos

Košarka

Kako je Pešić dočekao košarkaše posle utakmice: Potez selektora i njegovog stručnog štaba za pamćenje (VIDEO)

Beograd

Komarci prave haos u Beogradu: Evo gde ih najviše ima

Društvo

Pet mesnih proizvoda iz Srbije na listi najboljih 100 u Evropi: Jedan je na jako visokom mestu

Društvo

'JASAN ZNAK DA SVI ŽELE NASTAVU' Ministar Vuk Stanković: Amfiteatri na svim fakultetima puni