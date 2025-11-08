Ovo se retko viđa: Totenhem preokrenuo protiv Junajteda u 90+1, ostao bez pobede u poslednjim sekundama

Prava drama viđena je na novom "Vajt Hart Lejnu". Totenhem i Mančester junajed priredili su spektakl i odigrali nerešeno - 2:2.

Vodio je Junajted, Totenhem je u 91. minutu preokrenuo i činilo se da je to kraj, ali je De Liht u 96. minutu ponovo izjednačio i doneo timu sa "Old Traforda" jedan bod.

"Crveni đavoli" u meč ušli su u dobroj formi. Tri pobede i nerešen rezultat u poslednja četiri meča dali su ekipi Rubena Amorima nadu da mogu i do dobrog rezultata sa Totenhemom.

Vrlo usporeno prvo poluvreme više je išlo na ruku Totenhemu. Ekipa koju predvodi Tomas Frank navikla je na nešto sporiji ritam, ali je letargiju razbio Brajan Mbeumo u 32. minutu. Amad Dijalo je centrirao i pronašao kamerunskog napadača između dvojice štopera Totenhema. Mbeumo je mirno sproveo loptu u mrežu i Junajted je poveo.

Logično, drugo poluvreme pripalo je domaćoj ekipi. Totenhem je napadao, čak je i Brenan Džonson zatresao mrežu, ali iz ofsajda. Ušlo se u kasnu fazu utakmice, Junajted je igrao u niskom bloku i tom im se obilo o glavu.

Igrao se 84. minut kada je Udogi odigrao do Tela. Francuz je primio loptu u kaznenom prostoru, okrenuo se i šutirao. Lopta je blago zakačila kopačku Šoa i promenila putanju, te savladala do tog trentuka izvanrednog Lamensa.

Tu nije bio kraj. U 91. minutu je Odober odložio do Rišarlisona koji je izvanrednim udarcem sa 17 metara savladao još jednom čuvara mreže Junajteda i doneo Totenhemu potpuni preokret. Ipak, to nije bio kraj.

Igrao se 96. minut kada je De Liht postigao gol i srušio slavlje londonskom timu. Spektakluarnu utakmicu gledali smo u Londonu.

Autor: D.Bošković