MOTIEJUNAS POSLAO VAŽNU PORUKU 'Srpski igrači su važni u Zvezdi, ovo je srpski klub'

Košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas se osvrnuo na sezonu crveno-belih posle utakmice sa Panatinaikosom

Zvezda je ubedljivo savladala Panatinaikos 86:68, u okviru devetog kola Evrolige i upisala sedmi trijumf u nizu.

Jedan od igrača koji je imao uticaj na preokret sezone je Donatas Motiejunas. Litvanski centar je u razgovoru za "Meridian sport" dao kratak osvrt.



- Pobeda nad Panatinaiksom je još jedna pobeda i samo tako treba da gledamo na nju. Ne treba se previše fokusirati, niti pričati o tome, jer pred nama su tri izuzetno teške utakmice. Sledi nam ABA liga, gde nismo dobro odigrali najbolje u prošlom kolu, ali smo protiv Panatinaikosa pokazali reakciju i zato možemo da budemo zadovoljni. Osim što nas čeka zahtevan meč protiv Budućnosti, iza ugla su Dubai i Monako. Raspored je takav, da moramo fokusirani i da nastavimo da radimo ono što radimo u poslednjim utakmicama -rekao je Motiejunas za "Meridian sport".

Iako su hvalospevi bili prirodan tok misli, želeo je da spusti loptu i ukazao je na mane s utakmice protiv Panatinaikosa.



- Kad vodimo 20 razlike, ne smemo da dozvolimo protivniku da se vrati i smanji na osam poena... Moramo da naučimo da završavamo utakmice kao veliki timovi – da ne prestajemo da igramo istim tempom. Kada smo usporili, postali smo pomalo nepažljivi, a oni su počeli da pogađaju, dok mi nismo igrali odbranu o kojoj smo se dogovorili. To je bio taj mali pad, koji ne treba da nam se dešava.



Recept za Budućnosti, ali i naredne utakmice je jednostavan. Narodski rečeno, Zvezda ne treba da izmišlja toplu vodu, već da ponavlja svoju mantru - želeti više od protivnika.



- Doslednost u igri nam daje rezultate koje imamo i zato moramo da nastavimo da se borimo. Ne treba da izmišljamo ništa novo. Kod nas u Litvaniji se kaže: 'Ne treba ponovo izmišljati bicikl.' Samo treba da nastavimo da radimo ono što već radimo.

Dolazak Motiejunasa uticao da Zvezda postane bolja. Nije želeo da lovorike uspeha idu na njegovu adresu.

- Ja ne bih rekao da sam promenio sezonu. Momci su bili ovde, sve je već bilo postavljeno. Ja sam samo došao i pokušao da dam primer kroz svoj rad. Uvek sam verovao da je najbolji način vođstva – primerom, a ne rečima. Grupa igrača koju imamo je stvarno dobra, samo su bili u nekoj vrsti pada. Ne bih rekao da je atmosfera bila loša, već više da nisu bili dovoljno povezani, možda nisam najbolji u objašnjavanju, ali znate na šta mislim. To su sjajni momci, i ja sam samo došao, pokazao ko sam, i počeli smo da se borimo zajedno. Videli su kako radim na treninzima, kako pristupam svemu, i krenuli su da slede taj primer - rekao je Motiejunas i pohvalio srpske igrače.

- Kao veteran, moj posao je da ih držim na okupu. Ne pokušavam da se stavljam ispred bilo koga. Na kraju krajeva, ovo je srpski klub i srpski igrači su najvažniji u Zvezdi. Sa svoje strane, trudim se da sve povežem i da pomažem da pobeđujemo. Dok pobeđujemo, svi su zadovoljni.

Zvezdina najveća snaga je činjenica da svako može da iskoči u prvi plan.

- Naravno da imamo lidere, odnosno vođe tima, ali pogledajte samo statistiku igrača s utakmice protiv Panatinaikosa. Svi su dali doprinos. Svaki igrač je uradio nešto i kompletan tim je bio uključen u našu pobedu. Svako donosi nešto svoje i daje doprinos. To je način na koji ćemo pobeđivati. Kao što sam rekao, svi donose nešto. Jednog dana neko neće biti 100% spreman - to se dešava. Tada sledeći igrač mora da uskoči i da da taj dodatni napor - zaključio je Motiejunas.

