KAZAHSTANKA NAJBOLJA U RIJADU: Ribakina pobedila najbolju na svetu i osvojila Završni masters

Kakav kraj sezone za Elenu Ribakinu. Teniserka iz Kazahstana je osvojila titulu u Rijadu na Završnom mastersu pošto je u finalu pobedila Arinu Sabalenku sa 6:3, 7:6(0).



Trenutno 6. na VTA listi je na poslednjih 12 mečeva trijumfovala čak 11 puta i u velikom stilu je završila 2025. godinu.

Što se duela tiče, Ribakina je jedini u prvom setu napravila brejk u šestom gemu. Bilo još prilika da se oduzme servis, ali to se nije dogodilo.

Još veća borba viđena je u drugom delu. Veliku priliku da izjednači rezultat propustila je Beloruskinja. Najbolja tenisrka sveta pri rezultatu 4:5 nije iskoristila dve set lopte.

Otišlo se u taj-brejk, ali na terenu je postojala samo Elena. Ona je rivalku ostavila na nuli i tako došla do trofeja posle jednog sata i 48 minuta.

Ovaj pehar omogućio je Ribakinoj da godinu završi na petom mestu VTA liste. Sabalenka će ostati na prvoj poziciji.

Autor: D.Bošković