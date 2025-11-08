ZVEZDA RAZBILA BUDUĆNOST U VELIKOM DERBIJU ABA LIGE: Crveno-beli slomili Podgoričane, Moneke, Kalinić i Dobrić nosili Obradovićev tim do nove pobede

Zvezda srušila Budućnost

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Budućnost u derbi meču 6. kola ABA lige rezultatom 95:79.



Zvezda je zabeležila treću pobedu u ovom takmičenju i trenutno ima skor 3-2 u grupi B.

Budućnost je upisala i drugi poraz i sada je na učinku 4-2, uz meč više odigran od crveno-belih.

Zvezdu iduće sedmice očekuje novo duplo kolo Evrolige. Crveno-beli najpre u utorak gostuju Dubaiju, a već u četvrtak dočekuju Monako.

Gledali smo vrlo izjednačeno prvo poluvreme. Zvezda je bolje ušla u meč i povela sa 8:3. Međutim Podgoričani odgovaraju serijom 9:0 i prelaze u vođstvo 8:12. Budućnost je bolje igrala u prvoj deonici i završila ovaj period sa +5, 19:24.

Zvezda je mnogo agresivnije ušla u drugu četvrtinu i za tili čas preokrenula rezultat na 32:27. Međutim ponovo je došlo do pada u igri crveno-belih i Budućnost je brzo izjednačila. Na odmor se otišlo sa potpunim egalom 41:41. Moneke i Tanasković sa po deset pogodaka bili su jedini dvocifreni u prvom poluvremenu.

Zvezda je utakmica prelomila u trećem periodu. Crveno-beli su pojačali odbranu, odlično skakali i prednost je konstatno rasla. Razigrali su se Kalinić i Dobrić. Pred poslednjih deset minuta Zvezda je imala +14, 72:58. U poslednjem kvartalu Zvezda je znalački čuvala prednost i rutinski privela meč kraju.

Najefikasniji kod Zvezde bio je Moneke sa 17 poena, Kalinić i Dobrić su dodali po 13 pogodaka.

Kod Budućnosti bolji od ostalih Tanasković sa 17 i Morgan sa 16 poena.

Autor: D.Bošković