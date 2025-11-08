SAD JE SVE JASNO: Saša Obradović otkrio zašto Batler nije igrao protiv Budućnosti

Crvena zvezda je ubedljivo savlada Budućnost (95:79) u ABA ligi. Utiske posle utakmice izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.



Najpre je analizirao utakmicu koju su njegovi izabranici prelomili posle sjajne treće četvrtine koju su dobili sa 33:17.

- Možda smo iskostili neigranje Ferela i Tompsona. Možda smo ušli labavije u utakmicu, što je možda i normalno. Ali u drugom poluvremenu smo iz dobre odbrane sebi, skokova u napadu otvorili neke otvorene šuteve, i to nam je olakšalo put ka pobedi - rekao je Obradović.

Moteijunas je potpisao ugovor na tri meseca, a Obradović nije želeo da govori o tome da li će mu ugovor biti produžen.

- To nije tema sad. Ako bi tako trebali o Moteijunasu, onda bi tako trebalo o svima. On zna koliko ja njega volim, a odluke ćemo u hodu da donosimo.

Otkrio je i zašto u timu nije bilo Džereda Batlera, kao i zbog čega je u poslednjem minutu kad je utakmica bila rešena tražio dva tajm-auta.



- Govorio sam na to pitanje, malo drugačiji odnos prema igri je bio. Malo smo fizički ušli u drugo poluvreme, što je trebalo tako od početka. Svaki poen je važan, prva utakmica, direktan protivnik za visok plasman i to je košarkaška stvar što sam uzeo tajm-aut. On je odigrao dve utakmice i treba mu da uđe u utakmicu, procenili smo da sada ide zahtevan raspored. Biće na raspolaganju za sledeće utakmice.

Za kraj se dotakao narednog protivnika, ekipe Dubaija.

- Ne bi mnogo da pričam o Dubiaju, nisam čak ni ulazio u neke prevelike analize. Svi znamo da svaka utakmica na bilo kom gostovanju mnogo vredi. Mislim da će mnoge ekipe tamo da izgube, ne samo zbog kvaliteta Dubaija, jer je to ekipa pravljena da bude u plej-ofu, nego i zbog putovanja, neke utakmice to i dokazuju. Pun fokus na tu utakmicu, idemo na pobedu - zaključio je Obradović.

Autor: D.Bošković