NOVI TRIPL-DABL NIKOLE JOKIĆA! Srbin je nezaustavljiv: Brutalne brojke za još jedan trijumf Denvera! (VIDEO)

Denver Nagetsi pregazili su Indijana Pejserse sa 117:100 a Nikola Jokić ostvario je još jedan tripl-dabl.

Još jedno sjajno veče na poslu za Nikolu Jokića. Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijana Pejserse sa 117:100, a nezaustavljivi Srbin meč je završio sa 32 poena i po 14 skokova i asistencija.

Nagetsi su u ovaj meč ušli kao veliki favoriti i to su rešili da dokažu već na samom startu, pa su prvu deonicu dobili sa ubedljivih 31:18. Indijana je vodila sa 10:14, ali je usledio furiozan nalet Denvera koji je na kraju prve četvrtine imao dvocifrenu prednost.

Ta prednost je u drugoj četvrtini išla i na plus 19 (48:29), ali se Pejsersi nisu predavali i na poluvremenu su gubili sa devet razlike (56:47).

Velika borba vodila se tokom treće deonice, Indijana je prišla na tri poena zaostatka (64:61) ali je Denver pojačao ritam otišao na plus 13 (95:82) i skoro pa rešio meč. U trećoj četvrtini Jokić je stigao do tripl-dabla, dok je u četvrtoj dodatno pojačao, te je Denver otišao i na preko 20 razlike, a Indijana je to samo uspela da smanji.

Na kraju, 117:100, a pored Jokića u timu Denvera istakli su se i Hardavej sa 17 i Votson sa 16 poena. Treba napomenuti da u sastavu Nagetsa nisu bili Eron Gordon i Džamal Marej, pa je Nikola Jokić morao dodatno da povuče.

Kod Indijane bolji od ostalih bili su Nejsmit sa 25 i Nembard sa 20 poena.

Denver je posle ove pobede na skoru 7-2 i drugi je na Zapadu iza Oklahome, dok je Indijana 13. na Istoku sa jednom pobedom i osam poraza.

