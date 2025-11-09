AKTUELNO

BOGDAN OPET NI NA MAPI! Bogdanoviću ni minut u novom posrtanju Klipersa! Poznato zbog čega Srbin nije bio na terenu!

Košarkaši Los Anđeles Klipersa poraženi su od Finiks Sansa, a Bogdan Bogdanović ponovo nije odigrao niti jedan minut.

Los Anđeles Klipersi poraženi su od Finiks Sansa na domaćem terenu rezultatom 103:114, a kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, na terenu nije proveo ni minut.

Bogdana ponovo nema ni na mapi, a na zvaničnom sajtu NBA lige pojavio se i razlog - Srbin nije igrao zbog odluke trenera Tajrona Lua.

Gledao je Bogdan kako se njegovi saigrači muče i na kraju gube utakmicu od Finiksa u čijim redovima je najbolji bio Buker sa 21 poenom, a pratili su ga Vilijams sa 19 i Bruks sa 16.

Kod Klipersa bolji od ostalih bili su Zubac sa 21 poenom i 15 skokova i Kolins koji je dao dva poena manje.

Los Anđeles Klipersi su posle ovog poraza na 11. mestu Zapada sa skorom 3-6, dok su Finiks Sansi osmi u istoj konferenciji sa po pet pobeda i neuspeha.

NOVI TRIPL-DABL NIKOLE JOKIĆA! Srbin je nezaustavljiv: Brutalne brojke za još jedan trijumf Denvera! (VIDEO)

