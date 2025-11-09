ALARM ZA SRBIJU! Vlahović doživeo povredu u derbiju Torina

Izašao je Dušan Vlahović u 65. minutu meča između Juventusa i Torina i to zbog manje povrede što pali alarm i u reprezentaciji Srbije.

Da je rođeni Beograđanin doživeo peh potvrdio je i trener "stare dame" Lučano Spaleti.

- Vlahović je imao manji problem s leđima, ali je i pored toga imao hrabrosti da se stavi na raspolaganje za utakmicu i da odigra kako je odigrao. Bio je iscrpljen i zato sam ga zamenio. Ali, slažem se, sa Vlahovićem u napadu morali bismo da budemo opasniji - rekao je italijanski strateg.

Kako stvari stoje, ne bi trebalo da je Vlahović doživeo povredu koja bi ga izbacila iz konkurencije za meč sa Engleskom 13. novembra.

Međutim, više će biti poznato u ponedeljak kada Dušan dođe na okupljanje reprezentacije Srbije. Prvo pod novim selektorom Veljkom Paunovićem.

Autor: Jovana Nerić