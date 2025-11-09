NIJE NI SLUTIO ŠTA GA ČEKA U SVLAČIONICI! KAKVO IZNENAĐENJE ZA KALINIĆA POSLE POBEDE PROTIV BUDUĆNOSTI! Ovo nije mogao da očekuje, pogledajte njegovu reakciju!(VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde porazili su ekipu Budućnosti u utakmici šestog kola ABA lige rezultatom 95:79, upisali treće slavlje u regionalnom šampionatu u pet mečeva i tako stavili šlag na tortu u nedelji kada je tim učvrstio sebe u samom vrhu tabele Evrolige.

Čima Moneke sa 17 poena, Jago dos Santos sa 16, ali i Ognjen Dobrić, koji je postigao i koš sa pola terena, i Nikola Kalinić sa po 13 poena su bili dvocifreni u sastavu koji je rešio u svoju korist derbi ABA lige.

Nakon utakmice, upravo je Kalinić dobio veliki pozdrav na terenu zbog svog 34. rođendana, a onda je u svlačionici slušao i rođendansku pesmu, ali i dobio tortu.

Krilni košarkaš je ušao u pozne igračke godine, ali je i dalje jedan od najvažnijih šrafova u timu, posebno u fazi odbrane, gde odrađuje veliki posao u svakoj utakmici.

Autor: Jovana Nerić