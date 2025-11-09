Janik Siner suspendovan zbog dopinga na tri meseca, cela afera najboljem teniseru sveta donela veliki gubitak!

Najbolji teniser sveta - Janik Siner, suspendovan je zbog doping skandala početkom godine, a zbog cele afere propustio je takmičenja od februara do maja meseca.

Sve to je Janiku Sineru donelo veliki gubitak, koji je mogao da se oseti tek krajem godine, kada je ATP počeo da svodi račune i nagrađuje najvrednije, odnosno one koji su se najviše takmičili.

Naime, prema pravilima ATP-ja, postoji jedan poseban fond koji se deli teniserima na osnovu učinka na turnirima iz Masters serije. Ove godine je neprikosnoven Karlos Alkaraz, koji je sakupio 3.420 bodova, dok je na listi iza njega odmah Siner sa 2.350.

Ipak, neće Italijan dobiti bonus i dodatni iznos na raćun, pošto je zbog doping skandala propustio najvažnije Masterse, koji se igraju početkom godine, prvenstveno se misli na Indijan Vels i Majami, kao i na Madrid, koji je drugi kada je u pitanju sezona šljake. Zbog svega toga, najbolji teniser sveta ostao je uskraćen za dva miliona dolara.

Neće to mnogo boleti Janika Sinera, koji je samo na egzibicionom turniru u Rijadu zaradio šest miliona dolara, pored toga i dve Grend slem titule.

Autor: Jovana Nerić