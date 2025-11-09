ALEKSA AVRAMOVIĆ SE VRAĆA, SPREMAN JE ZA MEČ PROTIV CRVENE ZVEZDE U EVROLIGI! Ovo niko nije očekivao! Loše vesti za crveno-bele, srpski as je spreman! (FOTO)

Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 17 časova dočekuju Dubai u okviru desetog kola Evrolige, a domaći tim će imati veliko pojačanje.

Naine, srpski reprezentativac Aleksa Avramović se vraća na parket.

Bivši košarkaš Partizana, koji je zbog povrede sa Eurobasketa, a potom i greške fizioterapeuta, morao na pauzu, konačno je spreman za povratak na teren.

Dubai je na društvenim mrežama potvrdio da je Avramović spreman i da će biti u konkurenciji za utakmicu 11. novembra, dok se očekuje da će svoj debi u ABA ligi zabeležiti danas od 15 časova protiv Studentskog centra.

Aleksa se povredio pre početka sezone kada mu je prilikom rutinskog istezanja fizioterapeut povredio ligamente kolena.

The wait is over. Aleksa Avramović is BACK💥💥💥💥 pic.twitter.com/CQW2zCvEsj — Dubai Basketball (@dubaibasket) 09. новембар 2025.

Prvobitne prognoze ukazivale su da bi srpski plejmejker na teren mogao da se vrati tek početkom naredne godine, ali će se to dogoditi znatno ranije.

Autor: Jovana Nerić