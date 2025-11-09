AKTUELNO

ŠOK! POZNATI FUDBALER PRIZNAO DISTRIBUCIJU DEČJE PORNOGRAFIJE! Ceo svet je u neverici! On se oglasio i sve otkrio, evo šta je razmenjivao sa prijateljem!

Iz Portugala su stigle šokantne vesti koje su uzdrmale tamošnju javnost. Naime, jedan od najtalentovanijih fudbalera Benfike, Andreas Šjelderup, priznao je da je distribuirao pornografski materijal sa maloletnicima.

On je priznao krivicu za distribuciju ilegalnog pornografskog materijala sa maloletnicima zbog čega se sada suočava sa krivičnim gonjenjem.

Norveški fudbaler je putem objave na društvenim mrežama preuzeo punu odgovornost za svoje postupke, koji datiraju još od pre dve godine.

U iskrenom i detaljnom obraćanju javnosti, Šjelderup je pokušao da objasni okolnosti koje su dovele do toga, istakavši da je reč o nepromišljenom i pogrešnom potezu.

- Preuzimam punu odgovornost za sve što se dogodilo i za sve što sam uradio, ali mi je važno da razumete kontekst incidenta. U to vreme sam živeo u Danskoj. Primio sam kratak video i, bez razmišljanja, prosledio ga prijatelju nekoliko sekundi kasnije.

Uvek smo razmenjivali šale i mimove, kao što to rade mnogi tinejdžeri. Kada sam primio ovaj video i prosledio ga, uradio sam to kao i obično, ne shvatajući da je ovo drugačije. Video sam samo prvih nekoliko sekundi, a ne ono što je video prikazivao nakon nekog vremena. Moj prijatelj, koji je video video nekoliko sekundi kasnije, odmah je rekao da je ilegalno poslati ga, pa sam ga odmah obrisao. Nažalost, u tom trenutku nisam razmišljao o posledicama, niti o tome da bi to moglo biti ilegalno za deljenje. Trebalo je da shvatim ozbiljnost situacije, ali tada nisam - rekao je Andreas pa dodao:

- Optužen sam za delo i verovatno ću uskoro biti osuđen – verovatno uslovno. Nemam izgovora. Ono što sam tada uradio u Danskoj bilo je ilegalno i pogrešno. Nadam se da će moja greška navesti druge ljude da ne naprave istu grešku nakon što čuju ili pročitaju moju priču.

Da može da vrati vreme, ne bi to uradio...

- U ovom trenutku, voleo bih da mogu da se vratim u prošlost i ispravim svoju grešku. Nikada ranije nisam uradio ništa ilegalno, niti sam imao bilo kakav kontakt sa policijom, tako da je ovo bio veliki šok za mene dugo vremena

