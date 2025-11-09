AKTUELNO

Skandal na Adi Ciganliji: Pretučen sudija zbog penala – utakmica prekinuta, igrači nasrnuli na arbitra!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Veliki incident potresao je srpski fudbal na utakmici Zonske lige Beograd između BSK 1926 i Vrčina, kada je pomoćni sudija Lazar Milovanović fizički napadnut nakon dosuđenog ponovljenog penala. Meč je prekinut, a dvojica igrača su isključena.

Skandal bez presedana dogodio se na utakmici Zonske lige Beograd između BSK 1926 i Vrčina, odigranoj na Adi Ciganliji, kada je pomoćni sudija Lazar Milovanović pretučen na terenu, a meč prekinut u nadoknadi vremena.

Tokom celog susreta bilo je tenzija, ali je kulminacija nastupila u trećem minutu nadoknade, pri rezultatu 1:1, kada je glavni sudija Lazar Jančevski dosudio penal za BSK. Kapiten Aleksandar Marić je šutirao, ali je golman Vrčina Kovačević odbranio udarac.

Međutim, pomoćni sudija Milovanović signalizirao je da je golman prerano napustio gol-liniju, te je penal trebalo da se ponovi. Ta odluka izazvala je žestoku reakciju igrača Vrčina.

Luka Ćorović je nasrnuo na sudiju i gurnuo ga, pri čemu je Milovanović pao i udario glavom o zemlju. U incident su se uključili i drugi igrači, a situacija je eskalirala do fizičkog obračuna.

Utakmica je prekinuta na oko pet minuta, ali ekipa Vrčina je odbila da nastavi meč, nakon čega je duel zvanično prekinut. Luka Ćorović i Uroš Ivković dobili su crvene kartone zbog fizičkog napada na sudiju.

Očekuje se reakcija nadležnih organa Zonske lige Beograd, a moguće su i dodatne disciplinske mere.

Autor: Dalibor Stankov

