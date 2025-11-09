AKTUELNO

OGLASIO SE PREDSEDNIK KLUBA NAKON ŠTO JE FUDBALER PRIZNAO DISTRIBUCIJU DEČJE PORNOGRAFIJE! Malo ko je očekivao ovakvu reakciju posle nezapamćenog skandala!

Fudbalska javnost u Portugalu ostala je zatečena nakon skandaloznih informacija koje su isplivale na površinu.

Jedan od najtalentovanijih fudbalera Benfike, Andreas Šjelderup, priznao je da je distribuirao pornografski materijal sa maloletnicima.

On je priznao krivicu za distribuciju ilegalnog pornografskog materijala sa maloletnicima zbog čega se sada suočava sa krivičnim gonjenjem.

Ipak, Benfika je stala uz svog fudbalera u ovom teškom trenutku, a oglasio se novi-stari predsednik kluba Rui Košta.

- Naravno da ćemo biti uz njega. Sam igrač je preuzeo odgovornost. Šjelderup je uradio nešto za šta priznaje da nije trebalo da uradi. Poznavajući ga, nije to uradio iz zlobe, ali je uradio - kazao je Košta.

Inače, norveški fudbaler je putem objave na društvenim mrežama preuzeo punu odgovornost za svoje postupke, koji datiraju još od pre dve godine.

U iskrenom i detaljnom obraćanju javnosti, Šjelderup je pokušao da objasni okolnosti koje su dovele do toga, istakavši da je reč o nepromišljenom i pogrešnom potezu.

