VELIKI USPEH ZA SRBIJU U ZAGREBU! Đurić u Izvršnom odboru Evropske asocijacije za školski sport: Kreće nova era i nova takmičenja (FOTO)

Lepe vesti stižu iz Zagreba, gde je održana izborna skupština Evropske federacije za školski sport (ESSF). Na ovom važnom međunarodnom skupu okupili su se predstavnici više od dvadeset evropskih zemalja sa ciljem da izaberu nova rukovodeća tela i definišu pravce budućeg razvoja školskog sporta u Evropi.

Zbog brojnih obaveza u Svetskoj federaciji za školski sport (ISF), dosadašnji predsednik ESSF, Željko Tanasković, podneo je ostavku na tu funkciju. Tokom zasedanja mu je uručena zvanična zahvalnica za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji školskog sporta u Evropi. Njegov višegodišnji rad i zalaganje u oblasti omladinskog i školskog sporta ocenjeni su kao temelj na kojem će nova struktura ESSF-a nastaviti da gradi svoj razvoj.

– Ponosan sam na sve što smo zajedno postigli u proteklim godinama. Evropska federacija za školski sport danas je porasla, prepoznatljiva je i ima jasnu misiju – da sport postane sastavni deo svakodnevnog života dece u svim državama Evrope. Drago mi je što će kontinuitet našeg rada nastaviti ljudi koji su kroz praksu pokazali koliko im je stalo do školskog sporta. Srbija će, uveren sam, i dalje biti važan i aktivan partner u svim projektima ESSF-a – izjavio je Željko Tanasković.

Na Skupštini su održani izbori za sva rukovodeća tela, a kandidati su se delegatima predstavili uživo ili putem video-linka. Jedini kandidat za predsednika bio je Ivan Dujić iz Hrvatske, koji je gotovo jednoglasno izabran sa 21 glasom od ukupno 22.

Za potpredsednike federacije izabrani su: Jan Kulen (Belgija), Teoretski Pourou (Kipar) i Roman Greba (Poljska).

Srbija je imala svog predstavnika u izborima za Izvršni bord direktora. Kandidat je bio Slobodan Đurić, član Upravnog odbora Saveza za školski sport Srbije i generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport. U svom govoru pred delegatima, Đurić je istakao značaj saradnje i kontinuiteta razvoja školskog sporta:

– Pre svega posebno i javno moram da se zahvalim jednom čoveku, Željku Tanaskoviću. Na njegov poziv pre devet godina ušao sam u školski sport i iz godine u godinu pravili smo sve bolje rezultate. Na početku u Srbiji i Beogradu, a od ove godine i na svetskom nivou. Uz pomoć Ministarstva sporta i Grada Beograda i naš svakodnevni rad, školski sport je postao prepoznatljiv i ono što je najvažnije – besplatan za svu decu. Evropska federacija za školski sport kreće u novu eru razvoja i trudićemo se da naredne dve godine unesemo još puno novina, okupljanja školaraca i organizujemo sjajna takmičenja širom Evrope. Nema ničega lepše kada se deca raznih vera, drugačijih kultura i vizija, zajedno takmiče, upoznaju i druže – istakao je Slobodan Đurić.

Po završetku glasanja, javno su objavljena imena izabranih članova Izvršnog odbora direktora, a Đurić je osvojio najveći broj glasova – 21 od mogućih 22, što je izazvalo veliki aplauz prisutnih. Uz njega, u Bord direktora izabrani su i Marijana Boroukova (Bugarska), Balaš Radič (Mađarska), Renata Kopčik (Poljska) i Ilhan Demir (Turska).

Za blagajnika je izabran Gligor Hristov (Severna Makedonija), dok funkcija generalnog sekretara ostaje u rukama Steliosa Daskalakisa (Grčka). Na mestu sportskog direktora i dalje će biti Gorica Bilak Moconja (Republika Srpska).

Evropska federacija za školski sport (ESSF) nastavlja svoju misiju promocije zdravog života i sportskih vrednosti među mladima širom kontinenta. Pored međunarodnih takmičenja, ESSF planira i niz seminara, edukacija, promocija antidoping programa i drugih aktivnosti koje podstiču razvoj školskog sporta, međusobno razumevanje i prijateljstvo mladih iz različitih zemalja.

Autor: Jovana Nerić