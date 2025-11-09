Duplantis: Ostalo mi je još da oborim svetski rekord na Evropskom prvenstvu

Švedski atletičar Armand Duplantis izjavio je da će pokušati da obori svetski rekord u skoku s motkom na Evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 10. do 16. avgusta naredne godine u Birmingemu.

"Pretpostavljam da još nisam oborio svetski rekord na Evropskom prvenstvu?", rekao je Duplantis u intervjuu za Evropsku atletsku federaciju (Evropska atletika).

Švedski atletičar je obarao rekorde na Olimpijskim igrama i Svetskim prvenstvima, ali nikada na EP.

"Dakle, to je nešto što moram da uradim. Bilo bi sjajno ako bih to mogao da uradim u Birmingemu. Samo bi trebalo da se fokusiram. Mogu to da ostvarim. Na meni je samo da budem u pravoj formi i da budem spreman kada dođe vreme. Ali, uzbuđen sam zbog Birmingema", rekao Duplantis.

Švedski atletičar je 14 puta u karijeri obarao svetske rekorde u skoku s motkom. On je poslednji put oborio svetski rekord 15. septembra ove godine na SP u Tokiju. Novi svetski rekord sada iznosi 6,30 metara.

Duplantis je ove godine osvojio zlatnu medalju na SP na otvorenom, kao i zlatno odličje na SP u dvorani. Švedski atletičar je ujedno peti put u karijeri trijumfovao u finalu Dijamantske lige i treći put osvojio nagradu za atletičara godine na dodeli Evropskih atletskih Zlatnih staza.

"Prilično mi je teško da razumem i zaista shvatim sve što se dešavalo i sve što sam uspeo da postignem. Mislim da mi nagrade, kao što je ova, pomažu da zaista sve shvatim i cenim sve ono što sam uradio", istakao je Duplantis.

Autor: Jovana Nerić