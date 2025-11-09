Vaterpolisti Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Kup konferencije

AKTUELNO

Vaterpolisti Partizana plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Kup konferencije, pošto su danas osvojili drugo mesto na turniru prvog kruga kvalifikacija, koji je održan u Beogradu.

Vaterpolisti Partizana pobedili su danas italijanski De Aker rezultatom 13:11 u trećem kolu grupe D prvog kruga kvalifikacija za Kup konferencije.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Miljan Đokanović sa pet golova. U italijanskom timu istakao se Balaš Erdelji sa četiri pogotka.

U drugom meču trećeg kola grupe D, EVK Žaibas je savladao nemački Nojkeln rezultatom 16:12.

De Aker je osvojio prvo mesto na tabeli sa šest bodova. Drugi je bio Partizan sa šest bodova koliko je sakupio i trećeplasirani EVK Žaibas, dok je Nojkeln poslednji bez bodova.

Plasman u drugi krug kvalifikacija za Kup konferencija izborili su De Aker i Partizan.

Drugi krug kvalifikacija za Kup konferecije na programu je od 20. do 22. februara naredne godine.

Autor: Jovana Nerić

