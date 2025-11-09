Svetislav Pešić uživa u penziji: Navijači videli Karija na utakmici za koju ne biste pretpostavili

Napustio je Svetislav Pešić klupu reprezentacije Srbije 30. septembra nakon što mu je istekao ugovor, tako da sada uživa u "penzionerskim" danima, a vreme provodi u našoj zemlji i dalje prateći košarku.

Jasno je koliko Svetislav Pešić voli da gleda sport pod obručima kada god mu se za to ukaže prilika, a sada ima još više vremena za tako nešto i to može da radi potpuno opušteno.

Tokom jučerašnjeg dana je zbog toga viđen na meču za koji nikada ne biste ni pretpostavili, pošto je Svetislav Pešić odlučio da pogleda susret Druge muške lige Srbije. Naravno, u svom rodnom Pirotu.

Kari je sa tribina pratio duel između Pirota i Slovena iz Rume, a legendarni stručnjak je bio uz košarkaše domaćeg tima sve vreme duela odigranog u dvorani "Kej". Na kraju je mogao da se raduje i pobedi rezultatom 103:73.

Zbog toga se oglasio i sam KK Pirot na društvenim mrežama, koji je istakao da im je bila čast da ugoste Pešića na tribinama:

- Prisustvo jednog od najvećih imena svetske košarke svakako je dodatno motivisalo igrače, a publici donelo poseban trenutak ponosa i radosti. Hvala Kariju i svim navijačima na podršci! Idemo dalje! - napisali su iz KK Pirot.

Autor: S.M.