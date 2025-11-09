AKTUELNO

Fudbal

Savez se hitno oglasio, objavio snimak napada na sudiju: Utvrdićemo odgovornost svakog pojedinca (VIDEO)

Fudbalski savez Beograda objavljuje snimak utakmice između ekipa FK BSK 1926 i FK Vrčin, odigrane 8. novembra na Adi Ciganliji, kako bi javnost imala uvid u spornu situaciju i kako bi se otklonile sve nedoumice i spekulacije. Želimo da se jasno utvrdi odgovornost svakog pojedinca koji je učestvovao u ovom događaju

„Kao krovna organizacija beogradskog fudbala, najoštrije osuđujemo svaki vid nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima. Upozoravamo sve učesnike fudbalskih takmičenja da će Savez, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzeti sve mere kako bi se obezbedilo poštovanje pravila, fer-pleja i integriteta takmičenja“, izjavio je predsednik FSB Nikola Lazetić i dodao da će svi akteri koji su u ovom slučaju, ali i u bilo kom drugom, prekršili propozicije i pravila, biti najstrože sankcionisani — bez izuzetka.

„To se odnosi na igrače, službena lica, sudije, delegate, navijače i sve koji učestvuju u organizaciji i održavanju utakmica“, poručio je Lazetić.

Fudbalski savez Beograda ostaje posvećen očuvanju ugleda beogradskog fudbala, zaštiti integriteta takmičenja i podizanju nivoa sportske kulture u našem gradu.

Fudbalski savez Beograda će sačekati da dobije sve izveštaje i primedbe svih aktera, nakon čega će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, doneti brzu i efikasnu odluku.

