ALIMPIJEVIĆ SRUŠIO KOKOŠKOVA: Bešiktaš savladao Efes za prvo mesto na tabeli!

Košarkaši Bešiktaša su savladali Anadolu Efes u okviru 7. kola turskog prvenstva rezultatom 78:69

Tim koji predvodi Dušan Alimpijević je do pobede došao posle preokreta u poslednjem kvartalu, koji je dobio sa 29:14.

Bešiktaš je do pobede predvodio Džona Metjus sa 25 poena, pratio ga je Entoni Braun sa 11 poena uz po četiri skoka i asistencije, dok je Ismael Kamagate imao 10 poena uz šest skokova.

Kod Efesa koga sa klupe vodi drugi srspki stručnjak Igor Kokoškov istakao se Erčan Osmani sa 18 poena i sedam skokova, pratio ga je Bris Deser sa 12 poena i sedam skokova, a dvocifren je bio i Pi Džej Doužer sa 10 poena uz po dva skoka i asistencije.

Bešiktaš je sada prvi sa sedam pobeda u isto toliko mečeva, dok je tim Igora Kokoškova na drugom mestu i ima skor 6-1, kao i Fenerbahče i Bahčešehir Marka Baraća.

Autor: D.Bošković