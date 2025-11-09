SVETISLAV PEŠIĆ NOVI TRENER BARSELONE? Španci lansirali senzacionalnu vest

Pešić je rado viđeno lice u Barseloni. Popularni Kari je u dva navrata vodio "blaugranu"

Španski košarkaški trener Đoan Penjaroja smenjen je večeras sa funkcije šefa stručnog štaba Barselone.

"Barselona se zahvaljuje Penjaroji na profesionalizmu i želimo mu mnogo uspeha u budućnosti", navodi se u saopštenju kluba.

Penjaroja je u Barselonu došao u junu 2024. godine, a odlazi nakon tri vezana poraza, od čega su dva u španskom šampionatu, a jedan u Evroligi (poraz na svom terenu od Real Madrida 92:101).

Njega će na klupi privremeno zameniti pomoćni trener Oskar Oreljana.

Barselona posle devet odigranih utakmica zauzima deveto mesto na tabeli Evrolige sa pet pobeda i četiri poraza.

U sredu Barselona gostuje Bajernu u Minhenu, a dva dana kasnije na svom terenu dočekuje Virtus u Evroligi.

Odlazak Penjaroje otvorio je u španskim medijima pitanje naslednika.

Kao jedno od prvih imena pominje se ime doskorašnjeg selektora Srbije Svetislava Pešića.

Pešić je rado viđeno lice u Barseloni. Popularni Kari je u dva navrata vodio "blaugranu", u periodu od 2002. do 2004. godine i od 2018. do 2020. godine. Ima jednu osvojenu Evroligu sa španskim timom, dve titule prvaka Španije i tri španska kupa.

Pešić je 2019. godine proglašen za trenera godine, a nedavno je izabran u špansku košarkašku Kuću slavnih.

Autor: D.Bošković