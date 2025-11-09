AKTUELNO

HET-TRIK LEVANDOVSKOG: Barselona se vratila u pobednički ritam

Barselona je na drugom mestu Primere smanjila zaostatak za vodećim Real Madridom

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na gostovanju Seltu iz Viga sa 4:2, u utakmici 12. kola španske Primere.

Katalonski tim je u vođstvo doveo Robert Levandovski sa penala u 10. minutu.

Minut kasnije izjednačenje domaćem timu doneo je Serhio Karejra, da bi prednost Barseloni vratio Levandovski u 37. minutu.

Selta je uspela da još jednom izjednači, a ovog puta u strelce se u 43. minutu upisao Borha Iglesijas.

Barselona je do trećeg vođstva na meču došla u četvrtom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, a gol je postigao Lamin Jamal.

Pobedu Barselone potvrdio je Levandovski svojim trećim pogotkom na meču u 74. minutu.

U završnici meča gosti su ostali sa igračem manje, pošto je u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena drugi žuti karton pokazan Frenkiju de Jongu.

Barselona je na drugom mestu Primere smanjila zaostatak za vodećim Real Madridom. Real na prvoj poziciji ima 31 bod, a Barselona tri boda manje.

Selta je prekinula niz od pet vezanih pobeda u svim takmičenjima, a na tabeli Primere zauzima 13. mesto sa 13 bodova.

Barselona u narednom kolu dočekuje Atletik Bilbao, dok Selta gostuje Alavesu.

