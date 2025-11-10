TUGA U SVETU SPORTA! Umrla legenda NBA lige i svetske košarke, Srbi ga ne pamte po dobrom

Jedan od najvećih košarkaša u istoriji ove igre, Leni Vilkens, preminuo je u 88. godini, saopštila je njegova porodica u nedelju! Vilkens je umro okružen porodicom i najbližima, a uzrok smrti nije objavljen. Bio je jedan od najpoznatijih plejmejkera svog vremena, koji je kasnije postao i jedan od najuspešnijih trenera u istoriji NBA lige.

Tokom bogate karijere, Vilkens je vodio čak 2.487 utakmica u NBA ligi – što je i dalje rekord. U Kuću slavnih primljen je čak tri puta: kao igrač, trener i kao član legendarne američke reprezentacije sa Olimpijskih igara u Barseloni 1992. godine, gde je bio pomoćni trener.

Kasnije je predvodio američki tim i do zlata na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine, kada je u finalu pobedio Jugoslaviju.

- Leni Vilkens predstavljao je ono najbolje što NBA ima – kao igrač, trener i ambasador igre. Bio je među 75 najvećih igrača i 15 najboljih trenera svih vremena - izjavio je komesar NBA lige Adam Silver.

Vilkens je devet puta bio učesnik "All-Star" utakmica, a postao je prvi trener koji je ostvario više od 1.000 pobeda. Kao trener je 1979. godine sa Sijetl Supersoniksima osvojio titulu NBA šampiona, a u tom gradu je do kraja života ostao košarkaška ikona.

Proglašen je za trenera godine 1994. sa Atlantom, a karijeru je završio sa 1.332 pobede, što je tada bio apsolutni rekord NBA lige.

Tokom igračke karijere nastupao je za Sent Luis Hokse, Sijetl Supersonikse, Klivlend Kavalirse i Portland Trejl Blejzerse, a bio je devetostruki "All-Star" i jedan od najcenjenijih plejmejkera svog vremena.

Vilkens je u karijeri primljen i u FIBA Kuću slavnih, Olimpijsku Kuću slavnih SAD, Kuću slavnih univerzitetske košarke, kao i u Kuću slavnih Providensa i Zid časti Klivlenda.

Autor: S.M.