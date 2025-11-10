Najnovija ATP lista donela velike promene, rotacija na samom vrhu!

AKTUELNO

Srpski teniser Novak Đoković uspeo je da u nedelju osvoji turnir serije 25o u Atini i tim plasmanom vrati se na 4. mesto ATP liste, koje bi bilo idealno za Srbina pred početak naredne sezone.

Ne moramo da pojašnjavamo koliko je važno da najbolji teniser svih vremena pred Australijan open bude na indetičnoj poziciji koja bi mu garantovAla mirniji put do polufinala i eventualni susret sa Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom.

Španac je sada prvi reket sveta, dok je Italijan 1.050 bodova ispred. Na trećem mestu je Aleksander Zverev sa 4960 poena, a samo 1.130 manje ima Novak Đoković. TOP 5 zatvara Amerikanac Ben Šelton sa 3.970 poena.

Tejlor Fric, Aleks de Minor, Feliks Ože Aljasim, Lorenco Museti i Džek Drejper zatvaraju TOP 10 igrača sveta za ovu nedelju, a pred prvom osmoricom, iskuljučujući Novaka je Završni masters u Torinu.

Miomir Kecmanović je drugi reket Srbije i nalazi se na 52. mestu, Hamad Međedović posle niza loših rezultata zauzima 83. poziciju na svetu.

