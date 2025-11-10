ČUKARICA SPREMNA ZA PRVO NOĆNO IZDANJE POLUMARATONA

Beograd će uskoro dobiti još jedan spektakularan sportski događaj – prvo noćno izdanje čukaričkog polumaratona, koje će biti održano 15. novembra od 19 časova na Adi Ciganliji. U jedinstvenom ambijentu beogradskog mora, pod svetlima reflektora, trkači svih generacija imaće priliku da dožive potpuno novo iskustvo.

Očekuje se veliki broj takmičara i rekreativaca iz zemlje i regiona, koji će se oprobati u polumaratonskoj trci, kao i u kraćim distancama namenjenim ljubiteljima trčanja i zdravog života. Pored sportskog nadmetanja, posetioce očekujebogat prateći program.

„Takmičari će 15. novembra u 19 časova na Adi Ciganliji odmeriti snage u uzbudljivoj noćnoj trci pod zvezdama, jedinstvenoj u našem Beogradu. Pozivamo sve da dođu, podrže učesnike i uživaju u još jednoj velikoj sportskoj manifestaciji“, izjavio je Đorđe Bulić, član veća zadužen za sport u opštini Čukarica.

Kako ističe Bulić, ovaj događaj predstavlja krunu višegodišnjeg rada na promociji sporta i zdravih životnih navika, kao i potvrdu da trčanje postaje sve važniji deo gradske sportske kulture.

Na samoj trci biće predstavljen i novi logotip Sportskog saveza Čukarice, simbol koji će ubuduće krasiti sve sportske manifestacije i aktivnosti ovog saveza.

Prijave za učešće na Čukaričkom polumaratonu otvorene su do 12. novembra u 23 časa, a sve informacije dostupne su na sajtu trka.rs.