Neočekivano: Paunović će protiv njih testirati 'orlove' pred Engleze

Srbija će u utorak u 11 igrati meč protiv Teleoptika uz 13 igrača obezbeđenih od Partizana kako bi selektor Veljko Paunović isprobao plan za duel s Engleskom.

Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće pripremnu utakmicu sa Teleoptikom uoči kvalifikacionog susreta protiv Engleske na Vembliju.

Fudbalski savez Srbije uputio je dopis Partizanu sa zahtevom da na trening meču učestvuje 13 igrača, od čega deset u sastavu i trojica kao rezerve, bez golmana.

Utakmica će biti održana bez prisustva javnosti, a novi selektor Veljko Paunović iskoristiće duel da proveri taktičke varijante za susret sa do sada neporaženom Engleskom. Duel na Vembliju zakazan je za četvrtak od 20.45.

Srbija posle šest kola u grupi K ima deset bodova, jedan manje od Albanije koja zauzima drugo mesto.

Autor: A.A.