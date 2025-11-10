PARKER IPAK NAPUŠTA PARTIZAN? Na pomolu neverovatan transfer

Vraća se tamo odakle je i došao?

Džabari Parker je iz Barselone stigao u Partizan kao najveće pojačanje. Ipak, još uvek nije opravdao očekivanja, pa se sve češće spekuliše o njegovom odlasku iz redova crno-belih.

Prema poslednjim informacijama, lako bi moglo da se desi da se Džabari vrati u Barselonu.

Naime, izvesno je da će novi glavni trener katalonskog tima postati Ćavi Paskval.

Španski stručnjak je godinama radio u Rusiji u ekipi Zenita iz Sankt Peterburga, potom je odlučio da napusti ovu ekipu.

Kako tvrdi italijanski novinar Mateo Andreani, Ćavi Paskval je već obavio razgovor sa Barselonom i spreman je da preuzme klub.

Takođe, pitao je za dva pojačanja, a rečeno je da istražuju mogući povratak Džabarija Parkera.

Autor: A.A.