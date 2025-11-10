DOMINACIJA! NBA LIGA PRIZNALA - NIKOLA JOKIĆ JE NAJBOLJI! Još jedno priznanje za srpskog košarkaša, ovakva moć se ne pamti!

Nikola Jokić nastavlja da dominira NBA ligom, srpski as proglašen je za igrača nedelje.
Centar Denver Nagetsa briljirao je u prethodnih sedam dana, beležeći impresivan prosek od 31,3 poena, 11,3 skokova i 13,3 asistencije po utakmici.
Pod njegovim vođstvom, košarkaši Denvera ostvarili su savršen učinak, četiri pobede bez poraza.
NBA Players of the Week for Week 3.— NBA (@NBA) 10. новембар 2025.
West: Nikola Jokić (@nuggets)
East: Cade Cunningham (@DetroitPistons) pic.twitter.com/IK3AJACquO
Ovo je ujedno i prvo priznanje za Jokića ove sezone, kojim je potvrdio da se nalazi u MVP formi.
Na Istoku je isto priznanje pripalo zvezdi Detroit Pistonsa, Kejdu Kaningemu, koji je prošle nedelje prosečno ubacivao 31 poen, uz 3,3 skoka i 9,8 asistencija. Zanimljivo, i Detroit je poput Denvera završio nedelju sa maksimalnim skorom.
