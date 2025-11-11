AKTUELNO

Košarka

Jokić dominira NBA: Tripl-dabl prosek i titula najboljeg igrača nedelje!

Srpski košarkaški as Nikola Jokić nastavlja da briljira u NBA ligi! Liga je sinoć saopštila da je Jokić proglašen za najboljeg igrača nedelje Zapadne konferencije, nakon što je predvodio Denver Nagetse do četiri uzastopne pobede.

Jokić je u tom periodu beležio impresivan tripl-dabl prosek: 31,3 poena, 11,3 skoka i 13,3 asistencija po utakmici, čime je još jednom potvrdio status jednog od najkompletnijih igrača današnjice.

Na Istoku je priznanje pripalo Kejdu Kaningemu iz Detroit Pistonsa, koji je takođe imao savršen timski učinak (4-0), uz prosek od 31 poen i 9,8 asistencija.

