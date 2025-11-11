I DALJE SU KIVNI! Braća Moris isprozivala Jokiće: Tvrde da su jači!

Markif i Markus Moris očigledno su i dalje kivni na braću Jokić, iako je prošlo četiri godine od incidenta. Američki blizanci su imali nove šokantne izjave vezane za taj događaj.

Podsetimo, incident se dogodio kada se Nikola Jokić na terenu sukobio sa Morisom koji mu je gurnuo lakat u rebra. Srpski centar se potom okrenuo i gurnuo tada igrača Majamija, a onda su se "aktivirali" i Nemanja i Strahinja, Nikolina braća. Bilo je tada poziva na "ferku", raznih komentara, a ponovo su se braća Moris osvrnuli na taj incident.

The Morris Twins said it’ll be a ‘landslide’ if they had the opportunity to fight the Jokic brothers 😳



“I’m 6’8 280…these big chested MFers can’t move. I’ll punch both of these n*ggas in their chest…I'm putting hands on them n*ggas easy. Like, it ain't even a question… it's… pic.twitter.com/YdnmAOXBlm — NBACentral (@TheDunkCentral) 10. новембар 2025.

Istakli su da bi "prebili" lako braću Jokić:

- Visok sam preko dva metra i težak skoro 130 kilograma, a ovi likovi sa velikim grudima su gotovo nepokretni. Udariću ih obojicu u grudi, lako bi ih prebio – ne postavlja se pitanje. Govorili su nam svašta, bave se rvanjem i tako to… ne zamaramo se tim stvarima. U boksu ne bi imali šanse.

