UŽAS! KOŠARKAŠ SE ZAKUCAO KOLIMA U ZID KUĆE: Lekari mu se bore za život

Mladi košarkaš se nalazi u životnoj opasnosti nakon teške saobraćajne nesreće.

Mateo Betanti (21) se nalazi na odeljenju intezivne nege u bolnici gde traje borba za njegov život.

Betanti je izgubio kontrolu dok je vozio svoj Ferari, a potom se zakucao u zid kuće. U trenutku nesreće sa košarkašem je u kolima bio preduzetnik Alberto Rigini.

Košarkaš Viđevana, kluba iz istoimenog mesta u kojem se dogodila nesreća, prebačen je helikopterom u bolnicu, dok je suvozač povređen, ali daleko od životne opasnosti.

- Porodica Nuova Palakanestro Viđevano 1955 bodri Matea Betantija, koji je povređen u teškoj saobraćajnoj nesreći zajedno sa još jednom osobom u nedelju, 9. novembra uveče. Mateo je u kritičnom stanju u bolnici Niguarda, gde je stabilizovan i kontinuirano ga prate lekari na odeljenju intenzivne nege. Napred Mateo, ne odustaj! - poruka je kluba za koji nastupa Betanti.

