Rastko Simić šampion Evrope u konkurenciji mlađih seniora (U23)

Za kraj takmičenja u Jerevanu, na šampionatu Starog kontinenta u boksu za mlađe seniore (U23) i omladince (U19) u organizaciji Evropske bokserske kofederacije (EUBC) gledali smo šampionski ples u ringu zlatnog srpskog reprezentativca, zlatnu medalju oko vrata Rastka Simića i intoniranje srpske himne “Bože pravde”.

U kategoriji do 80 kg Rastko Simić je u borbi za tron pobedio Mihaila Usova iz Rusije na poene 4:1 i ušao u istoriju ovog takmičenja.

Simić je u Jerevanu, na putu do tutule, zabeležio tri pobede, jednu tehničkim nokautom. Rastko Simić je briljirao i pobedama u četvrtfinalu u kategoriji do 80kg protiv Moldavca Anatolija Gavriljuka i u polufinalu protiv Jermenca Hamleta Adamijana.

Srpski reprezentativac Marko Pižurica u kategoriji do 92 kg porazom od Rusa Vladimira Ermakova 0:5 stigao je do srebrnog odličja na Evropskom šampionatu u Jerevanu. Pižurica je najpre u četvrtfinalu savladao Luku Kvirikadzea iz Gruzije, zatim u polufinalu već u prvoj rundi je stigao do trijumfa nad Moldavcem Mirabom Drumeom.

Srpski reprezentativci osvojili su i tri bronzane medalje na šampionatu Evrope u boksu za mlađe seniore (U23) i omladince (U19) iz kalendara EUBC: Nikola Bogatinoski (do 57 kg), Petar Sandić (do 63,5 kg) u omladinskoj konkurenciji (U19) i u uzrastu mlađih seniora (U23) Dimitrij Gorbenko (do 63,5 kg).

U konkurenciji omladinaca Srbiju su predstavljali: Nikola Maksimović (do 51 kg), Filip Stanojević (do 54 kg), Nikola Bogatinoski (do 57 kg), Petar Sandić (do 63,5 kg), ), Vasilije Đurđević (do 67 kg), Ognjen Vučićević (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg) i Veljko Ristić (do 86 kg), Kevin Major (do 92 kg).

Mušku selekciju Srbije u uzrastu takmičara ispod 23 godine u glavnom gradu Jermenije predstavljali su Rastko Simić (do 80kg), Dmitrij Gorbenko (do 63,5 kg), Filip Džida (do 67 kg), Hamza Rašljanin (do 71 kg), Ahmed Mavrić (do 75 kg) i Marko Pižurica (do 92 kg).

U stručnom štabu muške selekcije Srbije u Jerevanu su selektor omladinske reprezentacije Branislav Jovičić, kubanski trener Horhe Luis Frometa, Milisav Vuk Simić i Rus Artem Gorbenko.

U bilansu medalja, Srbija na EP u glavnom gradu Jermenije ima ukupno 14 odličja (računajući i žensku selekcije Srbije), tri zlatne, pet srebrnih i šest bronzanih. U muškoj konkurenciji osvojeno je pet medalja, po jedna zlatna i srebrna, i tri bronzane.

Autor: A.A.