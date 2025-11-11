NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA POTRESLA FUDBALSKI SVET: Fudbaler preminuo nakon što ga je brat sučajno upuca

Mladi fudbaler Vanderson Brandao de Sousa (18) iz Brazila tragično je preminuo u Aragojaniji kada ga je, prema izveštajima, slučajno upucao mlađi brat dok je čistio pušku.

Policija još uvek ispituje slučaj, a oružje je oduzeto.

“Vanderson Brandao de Sousa. Naše saučešće porodici i prijateljima. Neka Bog uteši sva naša srca”, objavio je klub na društvenim mrežama, a preneli svi svetski mediji.

Porodica, prijatelji i fudbalska zajednica regiona u šoku su zbog gubitka talentovanog igrača, koji je tek počeo da igra za seniorski tim kluba.

Footballer dies after being killed 'while younger brother cleaned gun' https://t.co/DaP93rUkam — Sun Sport (@SunSport) 11. новембар 2025.

Klub je nakon tragedije obustavio sve aktivnosti i odao počast talentovanom napadaču:

“Piauí Sportski Klub doživljava trenutak duboke tuge zbog gubitka napadača Antonija Iljana, koji je stradao u nesreći. Iljano je nosio boje kluba od 2024. i takmičio se u Piauiense U20, Sao Paulo Junior Kupu i Severоistočnoj U20 Ligi. Bio je spreman da putuje sa timom na Copa Brasil Sub-20", dodaje se u saopštenju kluba.

Autor: A.A.