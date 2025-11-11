Alkaraz se namučio, pa upisao novu pobedu u Torinu! Španac posle tri seta srušio Frica

Drugo kolo završnog Mastersa u Torinu donelo je meč za pamćenje između Karlosa Alkaraza i Tejlora Frica, u kojem je svetski broj jedan slavio posle tri seta - 2:1 (6:7, 7:5, 6:3). Bio je to okršaj prepun drame, preokreta i vrhunskog tenisa, kakav priliči završnici sezone među najboljima na svetu.

Alkaraz je u prvom kolu lako savladao Aleksa de Minora, ali je protiv šesto rangiranog Amerikanca imao mnogo teži zadatak. Fric je bio maksimalno motivisan, igrao hrabro i agresivno, nateravši mladog Španca da pokaže svoj najbolji tenis.

Prvi set bio je prava borba živaca. Alkaraz je prvi napravio brejk za vođstvo 2:1, ali je Fritz odmah uzvratio i izjednačio. Ušlo se u taj-brejk, gde je Amerikanac poveo sa 6:2 i iskoristio drugu set loptu za 7:6, čime je poveo 1:0 u setovima.

Drugi set doneo je tenisku rapsodiju, dugi poeni, osam izjednačenja u petom gemu i nijedan izgubljen servis do samog kraja. Kod rezultata 6:5, Alkaraz je došao do dve vezane set lopte i drugu pretvorio u izjednačenje – 7:5.

Taj trenutak potpuno je prelomio meč. Dok je Fritz delovao iscrpljeno, Alkaraz je podigao nivo igre i u trećem setu preuzeo potpunu kontrolu. Brejkom za 3:2 osigurao je prednost koju nije ispuštao do kraja, završio je set sa 6:3 i zasluženo izborio plasman u polufinale.

Ovom pobedom, mladi Španac je potvrdio da se vratio u najbolju formu baš kada je najpotrebnije. Na tabeli svoje grupe Alkaraz sada ima šest bodova i set-količnik 4:1, dok je Fritz drugi sa učinkom 3:2.

U drugom meču večeri sastaju se Lorenco Muzeti i Alek de Minor, teniseri koji su poraženi u prvom kolu, a njihov duel će odlučiti ko ostaje u trci za polufinale.

