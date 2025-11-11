LUDA UTAKMICA U ARENI: Partizan ispustio 20 razlike, ali ipak pobedio Monako

Partizan je prekinuo seriju od četiri poraza u Evroligi i tako što je u neverovatnoj utakmici uspeo da pobedio Monako sa 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27) u 10. kolu.

Ne može bez drame na mečevima crno-belih. Neverovatno je to kako je domaćin zamalo izgubio dobijenu utakmicu. Malo ko je očekivao ovakav ishod nakon što je "parni valjak" imao +20 početkom četvrtom kvartala - 74:54.

Kao da su se u tim momentima vezale ruke igračima Željka Obradovića. Krenula je i odbrana da popušta i Kneževi su napravili seriju 22:0 i čak prešli u vođstvo. Delovalo je da Partizanu još jedna pobeda izmiče, ali uspeli su domaći igrači da se konsoliduju i ostvare važan trijumf.

Pokuševski je prekinuo seriju poenima pod košem, potom je Fernando pogodio dva penala, ali gosti su imali nekoliko pokušaja za tri poena i nisu uspeli da pogode Nedović i Džejms, pa Monako nije režirao preokret.

Autor: A.A.