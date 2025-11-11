AKTUELNO

PRVE REČI ŽELJKA OBRADOVIĆA POSLE POBEDE NAD MONAKOM! Ni Žoc ne zna šta se dogodilo večeras: To je teško objasniti...

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Trener crno-belih sumirao utiske.

Košarkaši Partizana su uz dosta muke uspeli da pobede Monako i prekinu niz od četiri poraza u Evroligi.

Crno-beli su večeras u 10. kolu elitnog takmičenja pred svojim navijačima slavili rezultatom 78:76

Izabranici Željka Obradovića su imali 20 razlike prednosti na sedam minuta do kraja, ali je Monako uspeo da skroz vrati u meč, u jednom momentu i povede, ali su košarkaši Partizana nekim čudom "preživeli" i na kraju uspeli da pobede.

Nakon meča, trener crno-belih Željko Obradović je rekao:

- U sitjuaciji u kojoj smo, naravno da je važno dobiti. Kada dođete u situaciju da dođete u ovakvu završnicu, to je teško objasniti. Čestitke igračima i hvala ovim divnim ljudima koji su nas podržali - rekao je Žoc posle meča.

Autor: A.A.

#Monako

#Partizan

#Trener

#košarkaši

#Željko Obradović

