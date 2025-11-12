OBRADOVIĆ ZAGRLIO ČOVEKA SA KOJIM NIJE PRIČAO 15 GODINA: Pogledajte trenutak o kom bruji cela Evropa (VIDEO)

Neočekivan potez trenera crno-belih.

Košarkaši Partizana zabeležili su pobedu u 10. kolu Evrolige, pošto su nakon izuzetno uzbudljive završnice meča savladali pred svojim navijačima ekipu Monaka rezultatom 78:76.

Nakon završnice za infarkt pored aut linije viđena je scena koja će se dugo prepričavati.

Željko Obradović prišao je treneru Monaka Vasilisu Spanulisu i zagrlio ga.

A historic moment on the court



Željko Obradović and Vassilis Spanoulis were seen having a brief but warm chat after the end of the game👀



For years, there had been rumours that their relationship had cooled since Spanoulis’ departure from Panathinaikos😨#obradovic #paobc… pic.twitter.com/DlQCdhj5pn — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) 11. новембар 2025.

Trofejni stručnjak gotovo 15 godina nije razgovarao sa slavnim Grkom, pa je njegov potez ostavio u neverici ljubitelje košarke širom Evrope.

Njih dvojica su 2009. godine sa Panatinaikosom osvojili titulu u Evroligi. I činilo se da će još puno trofeja osvojiti zajedno, ali je usledila jedna od najvećih "izdaja" u svetu košarke. Vasilis Spanulis je 2010. godine prešao iz Panatinaikosa u Olimpijakos, a Željko mu to nije oprostio. Tačnije, više ga je pogodio način na koji je otišao nego to što je otišao.

Od tada nisu pričali. Pre dve godine, Spanulis i Obradović su se videli u OAKA areni na meču Grčke i Srbije, ali se nisu pozdravili, iako su prošli jedan pored drugog.

2 legends of the basketball game are in OAKA 😯 #FIBAWC #WinForAll



🇬🇷 Vassilis Spanoulis

🇷🇸 Zeljko Obradovic pic.twitter.com/DPvZvrLE9S — BasketNews (@BasketNews_com) 08. август 2023.



- Malo ljudi to zna, ali me je njegov menadžer pozvao u vezi sa odlaskom u NBA. Tražio je da mu učinim uslugu, jer je rok za odlazak prošao. Izašao sam u susret. Na kraju smo se razišli i eto. Ali, kada je oborio rekord po broju poena u Evroligi kao trener Fenerbahčea sam mu aplaudirao. Lični odnos nam se raspao. Zna veoma dobro zbog čega, ali mu želim sve najbolje u životu. Kada god me pitaju o njemu kažem isto - Spanulis je odličan primer. Veliki je radnik, napravio je odličnu karijeru, shvatio je kako može da napreduje svakog dana. On je jedan od primera koji dajem mladim igračima - pričao je Obradović o Spanulisu svojevremeno.



Spanulis se nedavno pohvalno izrazio o Obradoviću, ali je govorio i o eventualnom pomirenju.

- Željko Obradović je genije, jedan od najboljih u istoriji evropske košarke. Jako puno sam naučio pored njega i moram da mu se zahvalim iz dubine srca za poverenje. On mi je dao krila. Život ide dalje, ja mu želim sve najbolje. Zaista sam mu zahvalan za te četiri godine. Obradović je sjajan trener, neverovatno je posvećen, briljantan zaista. Podizao je igrače na viši nivo svojim znanjem, lekcijama. Zahvalan sam mu za sve što me je naučio i o košarci i o životu. Ljudi ne moraju da znaju više od toga. Pomirenje? Vreme će pokazati da li će do pomirenja doći - istakao je Vasilis Spanulis.

I čini se da je došlo.

Srdačno su se zagrlili nakon meča i razmenili nekoliko rečenica, ali Željko nije želeo da otkrije šta je rekao svom bivšem igraču.

- To je intimno - kratak je bio trener Partizana.

Autor: D.Bošković